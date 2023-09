Il saluto del sindaco Giordani agli studenti: «La scuola è una grande palestra di vita»

In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico il sindaco Sergio Giordani e l’assessore alle politiche educative Cristina Piva hanno inviato un messaggio di saluto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e a tutto il personale degli istituti comprensivi della città.

"Cari ragazzi e care ragazze, anche quest'anno è arrivato il nuovo anno scolastico e ad ogni inizio c'è sempre un po' di timore misto a curiosità e voglia di vivere nuove esperienze. Per alcuni è un percorso già iniziato, per altri sarà l'ingresso in un mondo nuovo che un po' spaventa ma che può arricchire con relazioni e stimoli nuovi. Pensiamo soprattutto a voi piccoli che entrate per la prima volta nel mondo della scuola primaria. Quanto è importante questo primo passo e quando grande sarà l'impatto che questa esperienza avrà nel vostro animo. La scuola certo è un luogo di apprendimento e di conoscenza dove si acquisiscono competenze per continuare a formarsi per tutta la vita, ma è anche il luogo dove si fa esperienza del vivere insieme, dove si collabora, ci si accorge degli altri, ci si sostiene a vicenda nelle difficoltà, si prova empatia e solidarietà, ci si confronta con le diverse idee rispettando le posizioni di ciascuno. Insomma è una grande palestra di vita.

In questo mondo così ricco di diversità quello che non deve mancare mai è il rispetto: verso il dirigente, gli insegnanti, gli operatori, verso tutti i compagni ma anche per il luogo che vi ospita che dovete sentire come la vostra casa. La scuola è anche il posto dove coltiverete l'amicizia, legame forte che se alimentato adeguatamente saprà accompagnarvi fin nella vita adulta.

Care ragazze e cari ragazzi siate sempre persone inclini a pensare con la vostra testa, fondamentale libertà; non agite mai in modo superficiale o secondo pregiudizi ma imparate a sostenere con convinzione le vostre idee accettando quelle altrui qualora le riteniate migliori. Abbiate sempre timore, non già del diverso o del nuovo, ma della violenza sia essa verbale che fisica, dell'indifferenza e della mancanza di umanità e imparate a condividere per sentirvi parte attiva della Comunità Scuola ora e della società poi.

Vi auguriamo di cuore un buon anno scolastico".