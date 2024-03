Il tram trasporta un messaggio contro la violenza: l'iniziativa

Per celebrare la Giornata internazionale della donna e denunciare la violenza che troppo spesso colpisce le donne, Aps Holding ha scelto di “vestire” un tram con le opere dell’artista C0110 dedicate alle donne. Il tram percorrerà Padova da ieri, venerdì 8 marzo, a fine 2024 e così, nel cuore di Padova, un filo rosso che intreccia storie diverse e unisce tutti nella lotta contro la violenza.

Tram

L’artista C0110, autore della splendida Madre Natura che accoglie con le mani aperte a Secret Garden, è stato chiamato questa volta a decorare un intero tram alla sua maniera. In un mondo tessuto di silenzi e parole non dette, quattro donne di età diverse si uniscono in un unico respiro, legate da un filo rosso, simbolo della loro lotta comune contro la violenza, un filo che tesse storie di dolore ma anche di forza indomabile. La più giovane, una ragazza di vent'anni, la prima a tenere in mano il filo rosso, ha una maglietta adornata di stelle e luna. È un omaggio al cosmo, un ricordo che anche nella notte più buia, ci sono stelle che guidano e confortano, promesse di albe che verranno. Accanto a lei, una donna nel pieno della vita, quarant'anni di esperienze raccolte come perle. Il suo simbolo, un elefante maestoso, sorretto da leggiadri uccelli, narra di come il peso delle sfide possa essere trasformato in volo, di come la gravità della vita possa essere accolta e trasfigurata in grazia. La terza, una donna di cinquant'anni, porta con sé la saggezza delle ali, simbolo della libertà del pensiero, della capacità di elevare lo sguardo oltre l'orizzonte visibile, di sognare e di creare mondi nuovi, liberi dalle catene dell'ingiustizia. Infine, la donna anziana, ottant'anni di storie incise nel tempo, con un fermaglio a forma di tartaruga. È il tributo alla tenacia, al coraggio di chi, come le tartarughe neonate, si dirige instancabilmente verso il mare della vita, superando ostacoli e predatori, con la certezza interiore di farcela, di raggiungere quella libertà tanto anelata. Le loro storie, intrecciate sotto il cielo dipinto da Giotto, richiamano l'essenza di Padova, una città di storia e di lotta, mentre i cappucci, alternati tra loro, sussurrano segreti di un giardino nascosto, dove anche madre natura, avvolta nel suo manto, medita sul destino del mondo. In questo viaggio, non solo in tram ma nella vita, i simboli di ogni donna diventano faro, guida, promessa di un domani in cui il dolore si trasforma in speranza, la lotta in danza, e ogni cuore batte non più per sé, ma per ogni altro cuore al suo fianco.