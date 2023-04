Serie B: La Virtus Padova lotta ma non basta. A Rubano passa la Brianza casa Basket

Il match contro Brianza sorride agli ospiti che espugnano la tana di Rubano e affiancano i neroverdi in classifica.

Nella prima metà di gara, dopo un buon avvio, gli ospiti grazie alle alte percentuali da tre punti infilano il break che li porta avanti nel punteggio. L’Antenore risponde colpo su colpo da oltre l’arco con Ihedioha, Paolin, Venier, Schiavon e Osellieri ma gli avversari trovano nel secondo quarto il parziale che li porta fino al più dodici all’intervallo.

In avvio di ripresa, dopo essere scivolata fino al meno diciotto (49-67) la Virtus prova in tutti i modi a rientrare sotto nel punteggio ma, a due minuti dalla fine del terzo quarto, deve rinunciare a Coach De Nicolao (secondo tecnico) al quale subentra il Vice Alberto Garon. I neroverdi cercano e trovano la reazione d’orgoglio innescata dalle triple di Cecchinato-De Nicolao e affidandosi alle giocate di Michele Ferrari ma Brianza riesce a contenere i tentativi di rimonta e vince 83-94.

L’Antenore inizia bene con l’asse De Nicolao-Ferrari a produrre punti (6-2). La tripla dal palleggio di Francesco Paolin e l’appoggio di Ihedioha obbligano al time out gli ospiti che escono bene dalla panchina e infilano il break che rimette subito in parità il match a quota 13 punti. I brianzoli sfruttano le alte percentuali al tiro e riescono a portarsi avanti di cinque lunghezze che restano invariate sulla prima sirena grazie all’ennesimo canestro di Ferrari, ben imbeccato da De Nicolao, e la tripla sulla sirena di Riccardo Venier da distanza siderale (20-25).

In avvio di seconda frazione Brianza, a suon di triple, trova subito il break 0-10 che tramortisce i neroverdi (20-35). Ci pensa Francesco Ihedioha a interrompere l’emorragia con un canestro pesante in una partita che si alza di intensità. Entrambe le squadre cercano e trovano a ripetizione il bersaglio grosso dalla lunga distanza: il Capitano Federico Schiavon e ancora Ihedioha realizzano per l’Antenore, Galassi e Bertini rispondono per gli ospiti che mantengono inalterato il vantaggio in doppia cifra. I liberi di Marangon, Osellieri da tre punti e l’inchiodata in contropiede ancora di Leonardo Marangon provano ad accendere il motore dell’attacco neroverde che non riesce però a concretizzare la rimonta e all’intervallo insegue di dodici lunghezze (43-55) con gli avversari già a quota otto triple realizzate nei primi 20’ di gioco.

Dopo la pausa lunga l’inerzia della partita non sembra cambiare con Brianza a condurre il ritmo, allungando nel punteggio, e la squadra di Coach De Nicolao a rincorrere affidandosi al talento di Ihedioha e Ferrari sotto canestro, ma pagando in difesa venendo punita da oltre l’arco con Todeschini e Adamu che scrivono il più diciotto (49-67).

L’Antenore prova a reagire ma il tentativo di break firmato da Paolin, De Nicolao e Ferrari viene immediatamente frustrato dall’ennesima bomba ospite. I neroverdi perdono Coach De Nicolao, reo del secondo tecnico, e la gestione della panchina passa nelle mani del Vice Alberto Garon al quale è affidato il compito di spronare i giocatori alla pronta risposta. La reazione passa dai canestri di Federico Schiavon e Michele Ferrari che chiudono il quarto con l’Antenore però ancora sotto (62-76).

Gli ultimi 10’ di gioco si aprono con un nuovo valzer di triple: De Nicolao in stepback apre le danze, Lanzi risponde e Giacomo Cecchinato trova una bomba delle sue. Francesco Paolin segna e inventa poi un bell’assist per Marangon ma i neroverdi non riescono a ricucire lo strappo. Brianza riesce a rimanere avanti (73-90) rispondendo colpo su colpo ai canestri di Ferrari e sfruttando i tanti viaggi in lunetta. Con tre minuti sul cronometro i neroverdi provano senza fortuna a gettare il cuore oltre l’ostacolo cercando l’impresa impossibile. Gli ospiti riescono a gestire e i cinque punti in fila di De Nicolao, insieme ai liberi di Ferrari e Paolin, sono utili solo ad accorciare il gap nel punteggio finale (83-94).

La voce del Coach

“Stasera non abbiamo approcciato nel modo corretto la partita, permettendo agli avversari di fare il loro gioco e sfruttare le loro alte percentuali al tiro. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – In più, oggi noi non abbiamo mai trovato il nostro ritmo andando così in difficoltà su entrambi i lati del campo. Ora la testa deve andare subito alla prossima partita per farci trovare pronti per questo importante finale di stagione.”.

ANTENORE ENERGIA 83 – LISSONE INTERNI 94

ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA

Ferrari 19 (9/13, 0/0), De Nicolao 14 (4/5, 2/4), Ihedioha 13 (3/6, 2/3), Marangon 12 (4/8, 0/2), Paolin 10 (1/2, 1/5), Schiavon 6 (0/0, 2/5), Cecchinato 3 (0/2, 1/5), Osellieri 3 (0/1, 1/1), Venier 3 (0/0, 1/3), Padovani n.e., Bedin n.e., Lusvarghi n.e.

LISSONE INTERNI BRIANZA CASA BASKET

Lanzi 19 (2/5, 4/7), Fabiani 18 (3/7, 0/0), Bugatti 15 (6/12, 1/3), Bertini 12 (4/4, 1/4), Galassi 11 (2/3, 2/7), Adamu 8 (4/6, 0/0), Todeschini 6 (0/0, 2/3), Poser 3 (0/0, 1/4), Jovanovic 2 (0/1, 0/0), Redaelli 0 (0/0, 0/0)

Arbitri: Parisi e De Giorgio

Note

Parziali: 20-25; 43-55 (23-30); 62-76 (19-21); 83-94 (21-18)