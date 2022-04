Serie B: la Virtus Padova in trasferta a Olginate inseguendo i play-off

Squadra in casa

Il sogno play-off della Virtus Padova è ancora vivo. Sabato 30 aprile, i ragazzi di coach De Nicolao, saranno di scena al Palasport “Iginio Ravasio” contro l'Agostani Caffè Olginate per una sfida da non mancare.

La Virtus, al momento, è lontana 4 punti dall'ottavo posto ma, con una partita in meno. Il calendario offre ai neroverdi la possibilità di sfruttare anche alcuni scontri diretti fra le squadre in corsa per gli ultimi posti a disposizione.

L'attenzione dei padovani però, è tutta su Olginate squadra ormai certa di disputare i play-out. Nessuna sfida è da sottovalutare, ma le diverse motivazioni dovranno fare la differenza al PalaRavasio.

Appuntamento sabato 30 aprile, palla a due alle 20.30.