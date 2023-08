Roster Virtus Padova: Arriva la firma del giovane prospetto Marco Ius

La Virtus Basket Padova ha il piacere di comunicare che il giovane prospetto classe 2004 Marco Ius sarà uno dei lunghi del roster neroverde per la stagione 2023/2024 nel campionato di Serie B Nazionale.

Marco Ius, talentuosa ala grande di 204 cm prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Trieste, è uno dei migliori prospetti della sua età e ad aprile è stato il vincitore della Coppa Colli che premia il giovane più promettente del basket triestino. Nelle ultime stagioni si è messo in luce con la maglia della squadra giuliana nei campionati giovanili e, soprattutto, nella Next Gen Cup 2022/2023 giocata da protagonista e chiusa con 10.4 rimbalzi e oltre 22 punti di media a partita (con un high di 34 punti), conducendo la sua squadra fino alla semifinale del torneo. Sempre nell’ultima stagione, oltre a essere aggregato alla prima squadra triestina con quattro convocazioni in LBA, ha partecipato anche al campionato di C Gold con il Cus Trieste e messo in mostra tutte le sue abilità, collezionando 20 presenze e 13.9 punti di media. Contemporaneamente l’anno scorso ha guidato con personalità l’Under 19 Eccellenza Nazionale della Pallacanestro Trieste, risultando per distacco il miglior giocatore della squadra con 22 punti per allacciata di scarpe, riuscendo per due volte a scollinare quota trenta (34 e 36 punti rispettivamente con Vicenza e Mestre).

Il DG Nicola Bernardi commenta così il suo arrivo: “Come Società siamo molto felici dell’arrivo di Marco, unanimemente riconosciuto come il miglior prospetto del basket triestino. Il fatto che la Pallacanestro Trieste abbia deciso di affidare alla Virtus la sua crescita cestistica è la testimonianza e il riconoscimento di quanto fatto in questi anni nella valorizzazione dei giovani. Da sempre infatti, come Società e staff tecnico, crediamo fortemente nei giovani lavorando con grande programmazione per la loro crescita. Sono convinto che Marco dimostrerà tutte le sue abilità in campo, rivelandosi una piacevole sorpresa in campionato e un prezioso stimolo per i nostri Under che saranno impegnati con lui in prima squadra.”

Marco Ius, che vanta già numerose convocazioni ai raduni delle Nazionali giovanili, si presenta così: “Sono molto felice di arrivare a Padova, una piazza che ho sempre guardato con interesse, nella quale punto a maturare ancora cestisticamente, confrontandomi con un campionato del tutto nuovo per me. Ho scelto la Virtus Padova perché la Società mi ha fatto sentire di credere in me e l’ho ritenuta la realtà giusta per la mia crescita così come mi hanno testimoniato Riccardo Venier e Leonardo Marangon, con cui ho condiviso il campo nelle giovanili e in Nazionale. Personalmente voglio riuscire anche a contribuire e dare il mio apporto in campo alla squadra. Infatti per me sarà un grande stimolo quest’anno poter giocare in un campionato di livello importante come la Serie B Nazionale.”.

Il giovane scuola Pallacanestro Trieste, con le prime parole in neroverde conclude così: “Sono certo che potrò imparare molto dai miei nuovi compagni di squadra e di reparto come Ferrari, Bianconi e Molinaro che hanno grande esperienza alle spalle. L’anno scorso ho guardato molte partite della Virtus e seguito i risultati durante la stagione: ho visto una squadra davvero ben allenata e mi ha sempre colpito in positivo il tipo di gioco dinamico e veloce messo in campo, tanto in attacco quanto in difesa. Il mio obiettivo adesso sarà quello di inserirmi al meglio in questo sistema e portare il mio contributo alla squadra puntando sempre a dare il massimo e vincere.“