Serie B: La Virtus con una prova di carattere torna subito al successo

La Virtus Padova torna dalla trasferta di Ozzano con due punti in più in classifica, la prima vittoria esterna in stagione e una prova di carattere che sono la giusta benzina in vista del big match contro Mestre che si giocherà mercoledì al Palaberta nel turno infrasettimanale.

Partenza convinta per la Virtus che, già nel primo quarto, prende il comando nel punteggio (13-25) e l’inerzia del gioco affidandosi con buoni risultati al tiro pesante e attaccando con ordine la zona dei padroni di casa. Gli ozzanesi nella seconda frazione provano a rientrare in gara ma non risalgono mai oltre il meno sei. All’intervallo i neroverdi sono avanti di undici lunghezze grazie a buone percentuali di tiro (50% sia da due che da tre punti) con Scanzi, Molinaro e Cecchinato sugli scudi. Dopo la pausa lunga, la Virtus chiude i conti con un terzo quarto perfetto (5-24) che suggella una grande prova di squadra (sei giocatori in doppia cifra per punti e 22 assist totali), impreziosita dalle prestazioni dei singoli con protagonisti Scanzi (5 assist e 15 punti frutto di 5 bombe), Molinaro (14 punti con 9 rimbalzi e 28 di valutazione) e Antelli. In una serata pressoché senza sbavature, il roboante più trentuno finale (51-82) è, come affermato da Coach De Nicolao a fine gara, il segnale del lavoro e della crescita del gruppo che si appresta ora ad affrontare in rapida successione Mestre, mercoledì al Palaberta, e Chieti, nuovamente in trasferta, domenica 5 novembre.

La cronaca della partita Logimatic Group Ozzano – Virtus Padova

Coach Riccardo De Nicolao schiera in quintetto Antelli, Cecchinato, Scanzi, Ferrari e Molinaro. Ozzano segna per prima ma subisce subito il break padovano 0-7 firmato da Antelli , con la prima bomba di marca neroverde, Cecchinato in contropiede dopo uno “ scippo ” d’autore e il canestro di Michele Ferrari . La Virtus difende bene e nei primi 5’ di gioco detta i ritmi provando l’allungo con la bomba di Cecchinato e due punti di Molinaro che serve poi un bell’assist che Ferrari tramuta nel più otto (6-14). Dopo il time-out dei padroni di casa Molinaro manda subito a bersaglio la bomba del più undici e, dopo una buona difesa, ne realizza altri due (6-19). L’ex di turno Balducci torna a segnare per Ozzano che recupera subito palla e in contropiede si porta a meno otto (11-19). Andrea Scanzi punisce da oltre l’arco la zona emiliana e, dopo un canestro dei padroni di casa, Corrado Bianconi lo imita per il venticinquesimo punto di Padova che chiude così un convincente primo quarto (13-25).

Ozzano riparte forte e, in due minuti e mezzo, torna a contatto con sei punti in fila (19-25) costringendo Coach De Nicolao all’immediato time-out. Andrea Scanzi sblocca i suoi realizzando da tre punti e dopo l’ennesima buona difesa neroverde è sempre Scanzi a servire a Molinaro l’assist che il numero 8 tramuta nella bomba del nuovo più dodici (19-31). Ozzano segna la prima tripla della sua serata e poi, in contropiede, ne realizza altri due provando a ricucire subito (24-31). Giacomo Cecchinato, in precario equilibrio, scocca una delle sue bombe ma gli emiliani non mollano e, bucando la zona neroverde, fanno meno sette (28-35) a 3’ dall’intervallo. Alla penetrazione bruciante di Michele Antelli risponde un fulmineo contropiede ozzanese e con 1’ 30’’ sul cronometro le lunghezze di distacco restano invariate. Con Ozzano in bonus Antelli sfrutta a pieno il suo viaggio in lunetta e, nell’azione successiva, Federico Osellieri con una magia recupera una palla sporca sotto canestro segnando i due punti e il libero aggiuntivo che riporta Padova a più dodici (30-42). È lo stesso Osellieri ad armare la mano di Andrea Scanzi che da oltre l’arco ritocca il massimo vantaggio neroverde (31-45) prima della bomba dei padroni di casa che chiude il primo tempo (34-45).

La ripresa si apre con due stoppate consecutive di Lorenzo Molinaro sui primi attacchi di Ozzano e l’assist che Antelli serve a Scanzi per la quarta bomba nella serata del numero 16 neroverde (34-48). I padovani difendono e attaccano bene, provando a prendersi definitivamente l’inerzia della gara. Molinaro in lunetta fa due su due e Scanzi mette subito un’altra bomba per il più diciannove. Ozzano in questo inizio di ripresa non riesce più a trovare la via del canestro mentre Padova è in fiducia. Cecchinato , dopo aver subito il fallo sul tiro da oltre l’arco, fa due su tre e poco dopo Michele Ferrari da sotto canestro riscrive il massimo vantaggio a ventitré lunghezze (34-57). Il time-out dei padroni di casa non dà i frutti sperati quando un meraviglioso assist di Lorenzo Molinaro libera Ferrari che tiene aperto il parziale di 0-14 per la Virtus. Il divario aumenta ulteriormente con la bomba di Corrado Bianconi e il contropiede di Osellieri che fa più trenta (34-64) e 0-19 nel terzo quarto. Dopo quasi 8’ di gioco nella ripresa arriva il primo canestro ozzanese ma Bianconi mette subito un’altra bomba che punisce la zona emiliana. Il neo entrato Myers, figlio d’arte del grande Carlton, segna una tripla che prova a dare la scossa ai suoi ma Padova chiude un terzo quarto (5-24) ai limiti della perfezione avanti di trenta (39-69).

Gli ultimi 10’ si aprono con una tripla di Ozzano ma la partita, virtualmente già chiusa nel terzo periodo, ormai ha poco da dire. Ferrari risponde per la Virtus da sotto canestro e, poco dopo, Antelli segna da tre punti per il nuovo +30 (44-74). Ozzano prova ad alzare i ritmi in attacco senza troppo successo con i neroverdi che devono solo amministrare tempo e punteggio. Coach De Nicolao con 5’ sul cronometro, in vista del turno infrasettimanale con il big match contro Mestre, può dare fiato ai suoi titolari. Spazio ad Aaron Guevarra che, dalla lunetta, trova i primi due punti della sua carriera in Serie B. Molinaro affonda la schiacciata a due mani in reverse che è un bel punto esclamativo per suggellare la prima vittoria esterna dei neroverdi in questa stagione. Negli ultimi minuti della gara spazio anche per Francesco Padovani, con la Virtus che gestisce e allunga fino al 51-82 finale frutto delle realizzazioni di Antelli e Guevarra che trova altri due punti con una bella penetrazione lungo linea di fondo.

La voce del Coach

“Oggi non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi, siamo riusciti a giocare di squadra e abbiamo fatto sembrare questa partita più facile di quello che in realtà era. Abbiamo portato la gara nei giusti binari da subito, limitando le caratteristiche di Ozzano, trovando sempre il miglior tiro in attacco e consentendoci di avere ottime percentuali. – ha commentato a fine partita il Coach della Virtus Padova, Riccardo De Nicolao – Stiamo lavorando bene in palestra negli allenamenti. Quanto mostrato e visto oggi in campo sono i segnali che vogliamo vedere, che testimoniano la crescita della squadra.”.

LOGIMATIC GROUP OZZANO 51 – VIRTUS PADOVA 82

LOGIMATIC GROUP OZZANO

Bechi 15 (4/9, 2/4), Abega 9 (3/7, 1/3), Mancini 5 (2/5, 0/0), Ly-lee 4 (2/3, 0/0), Balducci 4 (2/4, 0/3), Zambianchi 4 (1/2, 0/1), Martini 4 (2/4, 0/0), Piazza 3 (1/3, 0/4), Myers 3 (0/0, 1/2), Pavani 0 (0/2, 0/1), Terzi 0 (0/2, 0/0), Zanasi n.e.

VIRTUS PADOVA

Scanzi 15 (0/1, 5/10), Molinaro 14 (3/4, 2/4), Antelli 13 (2/4, 2/4), Bianconi 11 (0/1, 3/7), Cecchinato 10 (1/2, 2/8), Ferrari 10 (5/5, 0/1), Osellieri 5 (2/3, 0/0), Guevarra 4 (1/1, 0/0), Schiavon 0 (0/0, 0/2), Padovani 0 (0/1, 0/0), Ius n.e.