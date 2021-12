Serie B: Altra sconfitta per la Virtus Padova. Vince la Pallacanestro Crema

Niente da fare per l’Antenore Energia Virtus Padova. La squadra di Riccardo De Nicolao cade un’altra volta per colpa di una brutta prestazione e rimane impigliata nelle zone di bassa classifica perdendo lo scontro diretto contro la Pallacanestro Crema. Una sconfitta che non ci voleva dopo le belle prove messe in fila contro Bologna, Bergamo e Cividale e in parte contro Cremona.

Partita che Crema prende in mano già nel primo quarto quando grazie alle triple di Venturoli e Ziviani si porta avanti sul 21-12. Nel secondo periodo a salire in cattedra è Niccolò Pellicano (MVP della partita con 25 punti totali) che risponde al fuoco cremasco. I padroni di casa infatti toccano il +9 con la tripla dell’ex Bianconi, Virtus prova a ricucire ma Crema riesce ad andare al riposo 41-34.

Nella ripresa i lombardi riescono a toccare la doppia cifra di vantaggio sul 46-36 e la partita per i neroverdi si complica. Pellicano continua a dispensare magie ma non basta perché la difesa padovana viene costantemente punita e due triple di Cernivani valgono il +16 per i padroni di casa. Al quarto periodo si arriva sul 61-48 e per Padova serve un’impresa.

Impresa che non arriva. Pellicano continua a cantare e a portare la croce facendo toccare il -5 sul 65-60 a 5’ dal termine. Ma i padroni di casa in un amen si riporta sul +12 mettendo in archivio il match. Infatti nel finale i tentativi di rimonta virtussini vengono respinti con autorità e Crema si aggiudica due punti con i quali aggancia proprio la Virtus a quota sei in classifica.

Pallacanestro Crema - Antenore Energia Virtus Padova 75-69 (21-12, 20-22, 20-14, 14-21)

Pallacanestro Crema: Stefano Cernivani 18 (2/4, 3/7), Luca Montanari 14 (3/5, 2/4), Fadilou Seck 12 (5/8, 0/1), Niccolò Venturoli 9 (2/4, 1/4), Corrado Bianconi 8 (2/5, 1/2), Pietro Del sorbo 5 (1/1, 1/4), Lorenzo Ziviani 5 (0/4, 1/1), Alessandro Esposito 4 (1/4, 0/1), Yusupha Konteh 0 (0/0, 0/0), Jordan Mercado sanchez 0 (0/0, 0/0), Francesco Russo 0 (0/0, 0/0), Edoardo Sacchelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Fadilou Seck , Alessandro Esposito 10) - Assist: 13 (Stefano Cernivani 5)

Antenore Energia Virtus Padova: Nicolo' Pellicano 25 (7/9, 2/3), Francesco De nicolao 9 (3/8, 1/3), Pietro Bocconcelli 9 (3/6, 1/3), Michele Ferrari 8 (3/9, 0/0), Federico Schiavon 8 (1/1, 2/3), Giacomo Cecchinato 4 (2/5, 0/2), Marco Lusvarghi 4 (2/4, 0/0), Isacco Lovisotto 2 (1/2, 0/4), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/2), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Michele Ferrari 11) - Assist: 17 (Francesco De nicolao 6)