Virtus Padova: Inizia ufficialmente la stagione 2023/2024

È ufficialmente iniziata, con il raduno di domenica 20 agosto al Palazzetto di Rubano, la stagione 2023/2024 per la Serie B della Virtus Padova. La squadra sarà ora impegnata negli allenamenti per preparare la stagione: il primo test per il roster a disposizione di Coach De Nicolao è già fissato con l’amichevole di sabato 26 agosto a Rubano contro Roncaglia, prima tappa del pre-campionato che prevede un ricco calendario di appuntamenti, inclusa la prima uscita ufficiale nella partita di Coppa contro Lumezzane del 9 settembre.

Il DG Nicola Bernardi, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti, commenta: “Come Società siamo molto soddisfatti dell’organico che abbiamo allestito. Quest’anno nel fare la squadra abbiamo seguito logiche diverse rispetto al passato. La nostra linea guida è stata la concretezza che ci ha portato a contrattualizzare giocatori con un buon bagaglio di esperienza, fattore che riteniamo indispensabile per affrontare un campionato tutto nuovo, nel quale le partecipanti hanno aumentato il valore dei loro roster, alcune anche con giocatori stranieri e quindi non è facile capire a quali aspettative di classifica si possa ambire. Per quanto riguarda il capitolo comunitario noi abbiamo deciso di formare un roster che riteniamo di per sé competitivo e di valutare con calma se sarà necessario un ulteriore giocatore, cercando nel caso di inserirne uno che possa concretamente risultare un plus.”

“In questi ultimi anni” – continua il DG neroverde – “il progetto Virtus è cresciuto e, di pari passo, sono arrivati anche i risultati come il quarto posto della scorsa stagione, a testimonianza del grande lavoro svolto da coach De Nicolao e dal suo staff. Questo ci ha permesso di poter ambire e inserire in squadra giocatori di prima fascia che saranno fondamentali per il raggiungimento di quello che è il nostro obiettivo: fare una buona stagione consolidando quanto fatto in questi anni, scoprendo settimana dopo settimana quello che sarà il livello reale del campionato. In questa stagione avremo l’opportunità di giocare al Palaberta, un impianto adatto ad ospitare e continuare il nostro progetto di crescita, che deve risultare il nostro valore aggiunto. L’anno scorso intorno alla squadra si è creato un grandissimo entusiasmo e seguito da parte dei tifosi che non vediamo l’ora di poter accogliere in quella che sarà la nostra nuova casa. Vogliamo far sì che il Palaberta diventi, partita dopo partita, il luogo per un appuntamento fisso e un punto di riferimento per il basket padovano che dia risalto al territorio e alle sue attività.”

Coach De Nicolao, a margine del raduno, analizza così la stagione che sta per iniziare.

Coach, la squadra è alla vigilia di una stagione nuova che potrà riservare molte sorprese. Che campionato sarà?

“Quello che ci attende sarà un campionato del tutto nuovo, con un livello di gioco molto più alto e competitivo rispetto alla scorsa stagione. Anche se al momento è presto per fare valutazioni sull’effettivo valore delle singole squadre, nel nostro girone ci attendono palazzetti caldi e alcune piazze storiche che hanno allestito roster di qualità. Sarà un anno molto lungo e fitto di impegni, con sei turni infrasettimanali, per cui sarà fondamentale arrivare pronti fisicamente e mentalmente per sostenere questi ritmi. Ritengo sarà un campionato imprevedibile, che saprà far divertire gli appassionati regalando molte sorprese ogni settimana e nel quale sarà fondamentale la durezza mentale di ogni squadra nel riuscire ad affrontare gli eventuali momenti di flessione nei risultati, rimanendo sempre focalizzati sugli obiettivi.”

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono il roster neroverde che è stato allestito?

“Uno degli obiettivi che ci eravamo posti era quello di avere in squadra atleti di grande esperienza, capaci e pronti ad affrontare, soprattutto dal punto di vista mentale, l’impegno di un campionato tosto come sarà quello di quest’anno. Giocatori con un grande curriculum come Scanzi, Molinaro, Antelli e Bianconi oltre alla conferme del nostro Capitano e di Ferrari, vere anime della nostra squadra, saranno fondamentali in questi termini. Con la Società abbiamo deciso di puntare su di loro, affiancandoli a giovani che hanno già dimostrato le loro potenzialità. Cecchinato, ad esempio, avrà un ruolo importante e dovrà avere un’ulteriore crescita, continuando a dimostrare quanto di buono fatto nel corso dell’ultimo anno. Allo stesso modo sono certo che quest’anno anche Osellieri, dopo l’esperienza maturata nella stagione d’esordio in Serie B, raccoglierà i frutti del lavoro svolto. A loro si aggiunge un prospetto importante come Marco Ius che nell’ultimo anno ha messo in mostra le sue qualità e ritengo potrà essere una bella sorpresa anche in un campionato di livello come la Serie B. Altri tasselli importanti saranno i giovani, tra conferme, rientri e promozioni, che saranno parte anche quest’anno del nostro roster. Il loro compito sarà quello di lavorare sodo, dando il loro contributo in campo e continuando il percorso di crescita che li ha portati oggi a trovare posto in prima squadra.”

Che impatto potrà avere la novità dei comunitari nel campionato di Serie B Nazionale?

“Potenzialmente potrebbero avere un impatto devastante, ma sono dell’idea che anche loro, e in particolar modo quelli che saranno alla prima esperienza in Italia, avranno bisogno di un fisiologico tempo di adattamento a un basket che potrebbe essere molto diverso rispetto a quello a cui erano abituati. Anche per questa ragione noi, dopo aver sondato il mercato, al momento abbiamo preferito attendere, rimanendo alla finestra per eventualmente andare a fare una scelta che si riveli in maniera concreta un valore aggiunto al nostro roster.”

Quali obiettivi deve porsi la Virtus Padova in questa stagione?

“Il nostro cammino quest’anno deve prevedere un obiettivo da costruire giorno per giorno, partita dopo partita. Come già detto sarà un campionato molto lungo e impegnativo. Noi dovremo essere bravi a puntare tutto su di noi come squadra e sulle qualità del nostro roster. L’obiettivo è chiaramente quello di arrivare a raggiungere il miglior risultato possibile: quale sarà lo capiremo strada facendo, alzando l’asticella settimana dopo settimana facendoci trovare pronti e compatti qualora dovessero arrivare dei momenti di difficoltà. Per questo motivo vogliamo partire forte e raggiungere quanto prima una posizione di classifica che ci permetta di affrontare con serenità, ma anche ambizione, la parte finale della stagione.”