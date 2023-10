10eLotto, vinti 100mila euro nel Padovano: è caccia al fortunato vincitore

Il Lotto premia il Veneto. Il concorso del 10eLotto di sabato 21 ottobre - come riporta Agipronews - ha premiato un giocatore di Pernumia, in provincia di Padova, il quale si è aggiudicato ben 100mila euro centrando un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 3,07 miliardi di euro in questo 2023. Era dallo scorso marzo che non si registravano vincite cospicue nel Padovano grazie al 10eLotto: in quell'occasione un fortunato giocatore riuscì a centrare a Vigonza un 9 da 20mila euro.

Lotto

Anche il Lotto premia il Veneto. Nel concorso di venerdì 20 ottobre, come riporta Agipronews, a Bardolino, in provincia di Verona, è stata messa a segno una vincita da 50.596 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 949,2 milioni in questo 2023.