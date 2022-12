In arrivo 21 milioni di euro da investire in trasporti e mobilità sostenibile

Arrivano 21 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Fesr per l’area urbana di Padova. A seguito dei risultati positivi ottenuti nel periodo 2014-2020, la Regione del Veneto ha deciso di sostenere le aree urbane anche nell’attuale programmazione 2021-2027, dedicando loro una quota rilevante dei finanziamenti comunitari stanziati a favore del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Fesr. Attraverso questi fondi l’Unione Europea supporta le città europee e le loro Strategie di sviluppo locale, al fine di affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, con particolare attenzione alla transizione verso un’economia climaticamente neutra, all’utilizzo delle tecnologie digitali a fini di innovazione e in generale al sostegno dello sviluppo di aree urbane funzionali.

Non solo Padova

L’area urbana di Padova, che vede il Comune di Padova capofila di una rete che comprende i comuni di Abano Terme, Albignasego, Maserà di Padova, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Selvazzano Dentro e Vigonza, ha ottenuto la maggiore dotazione finanziaria complessiva in tutto il Veneto, per un totale di 21.613.279,24. Questo grazie al numero degli abitanti, alla densità media e al punteggio nella graduatoria di merito, che premia le caratteristiche dell’area e la motivazione nella costituzione, gli strumenti di pianificazione, la capacità amministrativa ed istituzionale, gli elementi preliminari della proposta di Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile. L’Area Urbana di Padova aveva già partecipato e ottenuto contributi complessivi per oltre 16,5 milioni di euro nel periodo 2014-2020, utilizzati per l’acquisto di autobus elettrici e bus euro 6, la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di edifici ATER e comunali dedicati alle a categorie disagiate (78 alloggi ristrutturati e due edifici), la realizzazione di servizi informatici nell’ambito della mobilità e dei servizi comunali.

La distribuzione

Nello specifico i fondi sono ripartiti nei seguenti ambiti:

999.856,10 euro per la digitalizzazione delle aree urbane, lo sviluppo di Veneto Data Platform e la PA digitale.

374.946,04 euro per lo sviluppo delle PMI nelle aree urbane

4.063.790,13 euro per le infrastrutture verdi

7.280.202,21 euro per la mobilità urbana sostenibile (percorsi ciclabili, punti di ricarica e matriale per il TPL, sistemi di trasporto intelligenti,...)

4.999.280,49 euro per l’inclusione abitativa (edilizia residenziale pubblica, co-housing,…)

3.124.550,31 euro per la rigenerazione urbana e culturale

770.653,96 euro per misure di accompagnamento del Fondo Sociale Europeo

I progetti

A breve le aree urbane saranno invitate ad elaborare la loro Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) per il 2021-2027, definendo nello specifico i progetti per ogni ambito attraverso un percorso di co-progettazione in collaborazione con la Regione, in conformità ai contenuti del programma FESR, delle indicazioni dell’Unione Europea e delle amministrazioni centrali. La predisposizione della candidatura è stata realizzata dal Comune di Padova e supportata dalla Società Sinloc, grazie ad un finanziamento della Fondazione Cariparo e pertanto senza costi da sostenere da parte dell'amministrazione.

Assessora Cera

L’assessora ai Programmi e Progetti Comunitari Margherita Cera afferma: «Un ottimo risultato per il Comune di Padova, capofila di una rete che vede la partecipazione di quasi tutti i comuni contermini. Un risultato ottenuto grazie all’impegno dei nostri uffici, che hanno coordinato il lavoro permettendo a Padova e non solo di beneficiare di importanti fondi per lo sviluppo di strategie che mettono al centro le principali sfide del futuro: politiche abitative, transizione ecologica e digitale. La definizione dei progetti specifici vedrà il coinvolgimento trasversale di tutta la Giunta, così come dei Comuni contermini e della stessa Regione Veneto e si svilupperà nei prossimi mesi. Lavoreremo in sinergia tra amministrazioni mettendo al centro la Grande Padova, per uno sviluppo del nostro territorio incentrato sulla sostenibilità, l’innovazione e l’inclusione»