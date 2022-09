Sicurezza sulle strade, dal Comune 600 mila euro per i guardrail sulla tangenziale sud-est

Seicento mila euro stanziati per interventi di riqualificazione, adeguamento normativo e di manutenzione delle barriere metalliche di protezione sulla tangenziale sud-est con lavori pianificati e progettati dal settore Lavori pubblici del Comune per rendere migliori e più sicure le strade della città. E’ dei giorni scorsi il nulla osta alla delibera di Giunta proposta dal vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi, di approvazione del progetto esecutivo per la complessiva messa a norma e sostituzione delle vecchie protezioni laterali, a doppia onda, con nuove barriere in materiale più versatile per garantire ai cittadini, a tutti gli automobilisti, una viabilità in sicurezza lungo la strada ad elevata percorrenza.

Lavori

I lavori, che cominceranno entro fine anno e riguarderanno tratti laterali all'altezza di Corso Stati Uniti, vanno ad aggiungersi a quelli già ultimati in tangenziale dove è già stato messo a norma un tratto di un chilometro e mezzo di guard rail centrale, partendo da corso Argentina verso corso Kennedy e corso Esperanto, e dove si è già conclusa la riqualificazione delle barriere di protezione fino ai piedi del cavalcavia di corso Stati Uniti, in direzione sud.

Piano triennale

Gli interventi programmati rientrano nell’ambito di un piano manutentivo annuale messo a punto dal settore comunale competente inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023. I tecnici del servizio Manutenzioni - Lavori pubblici ricordano che, nel progetto della complessiva messa a norma delle barriere presenti in città, sono già stati completati interventi su altri guard rail e, precisamente, su quelli di via Brusegana, del cavalcavia Grassi, sulle barriere sul cavalcavia Montà, sullo svincolo di via Friburgo.