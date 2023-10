Emergenza bullismo: genitori a "scuola" dai carabinieri

Ieri sera, 18 ottobre, nella sede CRC (Circolo ricreativo comunale) di Abano Terme si è tenuto un incontro per parlare del tema, purtroppo sempre attuale, del bullismo. I carabinieri di Abano Terme hanno incontrato una trentina di genitori per conoscere questo fenomeno e affrontarlo. La serata è stata organizzata dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Terme Euganee - anche alla presenza del sindaco Riccardo Mortandello e del vice sindaco Elisabetta Roetta del comune di Montegrotto Terme e l’assessore ai Servizi sociali e all’Istruzione del comune di Abano Terme Virginia Gallocchio.

La serata

Il maggiore Carmelo Recupero, comandante della Compagnia, ed il luogotenente Vincenzo Mancini, comandante della locale stazione, hanno sviscerato il tema del bullismo e del cyberbullismo, le cause, come difendersi e come prevenire questa piaga. Sono stati affrontati anche i nuovi provvedimenti che si possono adottare con il recente intervento legislativo del cosiddetto "Decreto Caivano", oltre alle varie conseguenze di natura penale e civile cui possono andare incontro i ragazzi, ma anche i genitori. La partecipazione è stata molto sentita, infatti molte sono state le domande poste dai genitori presenti. I relatori hanno posto particolare attenzione all’utilizzo dei social network da parte dei giovani ma, anche, da parte degli adulti anche al fine di prevenire le truffe online e furti in abitazione. Sono stati dati suggerimenti proprio per prevenire anche questi reati, sempre più frequenti anche nel nostro territorio. I presenti all’incontro sono stati invitati a rivolgersi sempre alla stazione dei carabinieri del territorio o segnalare nell’immediatezza, in caso di emergenza, al 112.