Al via la demolizione della torre centrale nel parco comunale

Come previsto dal cronoprogramma dell’intervento di riqualificazione dell’area verde di via Vivaldi, in questi giorni sono in corso i lavori per la rimozione della torre di cemento e ferro che si trova al centro del parco, che risale alla metà degli anni ’80, e che è diventata, negli anni, fatiscente e pericolosa. «Alla fine - spiega il vicesindaco Devis Vigolo - è stato deciso di rimuovere tutta la struttura in cemento perché, appena gli operai hanno cominciato a togliere i ferri che la contornavano, si sono resi conto della fragilità della struttura, ammalorata dagli anni e da una non adeguata manutenzione, e questo ne ha determinato l’instabilità. Ora gli uffici, sospendendo il cantiere per qualche giorno, procederanno alla perizia di valutazione interna, che ne determinerà la demolizione. Inoltre è stato riscontrato che le sporgenze a sbalzo sono vuote».

Parco della Repubblica

Dallo scorso 29 gennaio, il Parco della Repubblica è stato chiuso al pubblico per consentire l’avvio del cantiere che darà nuova vita e nuova immagine all’area verde, grazie al piano di recupero e riqualificazione approvato dall’amministrazione comunale che ha approvato una variazione di bilancio da 260mila euro suddivisa in tre capitoli per la realizzazione dell’intervento. Dopo un’attenta valutazione dello stato di manutenzione del parco, sono stati individuati una serie di interventi urgenti di recupero del parco che seguiranno una timeline precisa. Si è partiti con la rimozione delle alberature ammalorate e pericolanti, e la contestuale potatura degli alberi che necessitavano di manutenzione. Successivamente, a febbraio, è partita la riqualificazione del patrimonio arboreo e arbustivo con la messa a dimora di nuovi alberature. La terza fase prevedeva la demolizione del muro perimetrale, ma su questo aspetto l’amministrazione comunale, raccogliendo le istanze di residenti e cittadini, si è riservata del tempo per valutare una soluzione alternativa che consenta comunque la recinzione del parco. Nell’elenco delle opere da realizzare previste dal piano di ristrutturazione c’è anche la sistemazione del modulo prefabbricato che sarà adibito a servizi igienici e locale deposito.

Cadoneghe

Infine, a completamento del lavoro di ristrutturazione, saranno eliminate le strutture ludiche danneggiate presenti con la fornitura e la posa di una nuova giostrina. «Finora tutto è proceduto come da calendario del programma dei lavori - aggiunge Schiesaro - e se non ci saranno intoppi o maltempo il parco dovrebbe essere pronto per riaprire in aprile. Il Parco della Repubblica è una delle maggiori aree verdi del nostro territorio e questo progetto di recupero e sistemazione rivoluzionerà questo spazio verde, sposando appieno la nostra filosofia dedicata alla rigenerazione urbana e al recupero del verde».