Accoltellamento allo Iov, Crisarà: «Gesto vile, serve più sicurezza nei luoghi di cura»

«Ci troviamo dinanzi ad un gesto esecrabile che purtroppo evidenzia, in tutta la sua gravità, la difficilissima posizione nella quale ogni giorno i medici sono costretti a lavorare. Sta venendo meno quel rapporto di fiducia che era il caposaldo del rapporto medico-paziente sino a poco tempo fa. Lo ribadisco nuovamente: da eroi salvatori i medici sono ora visti come il nemico da osteggiare e financo da colpire in senso letterale dando sfogo a tutta la propria violenza ed insoddisfazione»: così il dottor Domenico Maria Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Padova, commenta quanto accaduto all'Istituto Oncologico Veneto, dove una dottoressa è stata accoltellata da un paziente.

Aggiunge Crisarà: «Ovviamente in merito ad una vicenda tanto delicata lasciamo spazio interamente al legislatore. Da parte nostra, esprimiamo condanna del vile gesto e solidarietà nei confronti al collega che si è trovato a fronteggiare questa drammatica situazione. Auspichiamo che le autorità preposte siano in grado di rafforzare la sicurezza nei luoghi di cura, sia per i pazienti che per i medici e gli operatori sanitari che vi lavorano. Da parte nostra tutto l’impegno per recuperare e ristabilire una corretta relazione tra medici e pazienti cosicché episodi come quello occorso stamani al collega dello Iov non abbiamo a ripetersi».