“Acqua in rete Bacchiglione”, i tre gestori del servizio idrico si uniscono

Più forti insieme. Per valorizzare le sinergie che nascono dalla cooperazione, questa mattina a Padova è stato sottoscritto un accordo tra tutti i Gestori del Servizio Idrico Integrato all’interno dell’Alto Bacchiglione. Viacqua, acquevenete e AcegasApsAmga hanno infatti firmato la costituzione di una Rete di Impresa che si chiamerà “Acqua in rete Bacchiglione”, finalizzata a gestire con una visione condivisa il territorio di riferimento dell’ATO. Una collaborazione che si realizzerà anche tramite la presentazione di progetti comuni per accrescere la capacità innovativa, l’efficienza e la competitività dei gestori attraverso lo scambio di informazioni e sviluppando collaborazioni per razionalizzare i processi, creare economie di scala e conseguire obiettivi strategici per la gestione e la tutela della risorsa idrica, come l’accesso ai fondi PNRR.

Acqua in rete Bacchiglione

Attraverso questo accordo saranno ottimizzati gli interventi sul territorio, si affronteranno in maniera unitaria la gestione amministrativa e operativa dell’Ambito e, con urgenza, le gravi difficoltà causate, ad esempio, dal periodo siccitoso in corso, creando economie di scala, oltre che agendo sulla resilienza della rete alla luce dei cambiamenti climatici che influenzano l’intero territorio con attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Non solo, insieme si svilupperanno anche attività di ricerca, progettazione e produzione funzionali al raggiungimento degli obiettivi comuni e attività di educazione e sensibilizzazione verso i cittadini. Una comunione di intenti e di visione che trova formale rappresentazione attraverso la Rete di Impresa, un accordo di grande importanza perché permette di mettere a sistema le forze dei singoli gestori dell’Ato Bacchiglione, aumentando così le possibilità di accedere alle risorse del PNRR, come nel caso dei progetti presentati per la riduzione delle perdite idriche attraverso sistemi di controllo avanzati e digitalizzati. La firma di questo documento segna il punto di arrivo di un percorso che negli ultimi anni ha visto i gestori collaborare in maniera sempre più stretta e coesa su più fronti, uno fra tutti l’elaborazione del Water Safety Plan (piano sicurezza delle Acque), concretizzando un approccio serio e pragmatico che continuerà sempre più attivamente anche in futuro, potendosi aprire anche ad altre realtà.

Gestori

In particolar modo, l’accordo tra i tre gestori idrici prevede una rappresentanza e un presidio comune con gli stakeholder e di fronte alle istituzioni per rappresentare le esigenze di un intero territorio in maniera unitaria; lo sviluppo di sinergie per la ricerca, lo sviluppo dell’innovazione e le collaborazioni tecniche; la promozione, la conduzione e un coordinamento dei progetti, anche per partecipare con più peso a gare, bandi e finanziamenti come il PNRR; azioni di comunicazione e sensibilizzazione comuni per promuovere comportamenti responsabili e attenti tra i cittadini, creando una comunità sempre più unita sui grandi temi ambientali. Il tutto sarà gestito e controllato da un apposito Comitato di gestione, composto dai membri delle rispettive aziende e quindi AcegasApsAmga, acquevenete e Viacqua. «È con grande soddisfazione - commenta Paolo Centofante, Presidente del Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione -che saluto la firma del contratto di rete fra i tre gestori del Servizio Idrico Integrato del Bacino Bacchiglione, di cui l’ATO si è fatto promotore. Questa tipologia di contratto è un modello che lascia autonomia soggettiva a ciascuna impresa della rete. L’obbiettivo è quello di massimizzare il know-how industriale delle tre Società mettendo a fattor comune le esperienze, le capacità, le strutture tecniche e sviluppando insieme i progetti legati a finanziamenti sia da tariffa sia da fonti diverse, migliorando nel contempo le performance di ciascuna azienda e proiettando il territorio verso una tariffazione più omogenea».