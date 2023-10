Parco Fiume Brenta, piantumati 11mila nuovi alberi: ecco come "adottarli"

Parco Fiume Brenta, che da diversi anni lavora per migliorare la governance e la sostenibilità dell’area fluviale che collega Bassano del Grappa a Padova, festeggia con Etra, Etifor e WOWnature la Giornata Mondiale degli Alberi, che si celebra il 21 novembre. Una celebrazione in anticipo con quattro importanti eventi di impianto il 4 e l’11 novembre in quattro luoghi emblematici del Brenta: il Parco dell'Amicizia (Tezze Sul Brenta), il Lago di Camazzole (Carmignano di Brenta), l’Oasi di Crosara (Nove) e Le Basse del Brenta (Cartigliano).

11mila alberi

Due giornate che si sommano agli interventi dello scorso anno con l’obiettivo di raggiungere il totale di 11mila alberi messi a dimora. Col tempo, queste specie vegetali e autoctone arricchiranno gli habitat del Medio Brenta fornendo riparo alla fauna locale e contribuendo all'aumento della biodiversità. Fondamentale per la realizzazione dei nuovi boschi sarà il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle nuove generazioni, che potranno provare l’emozione di piantare il proprio albero sostenendo uno o più progetti attraverso la pagina dedicata sul sito di Parco Fiume Brenta. L’ambizioso obiettivo di 11 mila alberi e arbusti adottati sarà raggiunto anche grazie a numerose aziende che hanno creduto nel progetto, visibili sul portale WOWnature nelle pagine dedicate alle singole aree. I due appuntamenti completano la prima tranche di impianti dell’autunno 2022 e si collocano nell’ambito degli interventi di miglioramento ambientale previsti dal progetto LIFE Brenta 2030 co-finanziato dalla Commissione Europea e supportato dai partner di progetto: Etra, Etifor, Consiglio di Bacino Brenta, Comune di Carmignano di Brenta, Veneto Acque, Università degli Studi di Padova e Veneto Agricoltura.

Dichiarazioni

Spiega il presidente di Etra Flavio Frasson: «Obiettivo comune di Etra e del progetto LIFE Brenta 2030 è quello di fornire agli utenti un’acqua buona e pulita, garantendo la sostenibilità dei prelievi: ecco dunque l’importanza di interventi di conservazione come questo che, attraverso la riqualificazione naturalistica di aree umide, boschi e prati, permettono di migliorare la biodiversità, l’alimentazione della falda e la qualità della risorsa idrica». Dichiara Alessandro Leonardi, amministratore delegato di Etifor: «Nel 2016 siamo partiti da un sogno: far collaborare enti, aziende e cittadini per la tutela del nostro fiume e, per farlo, abbiamo creato l’iniziativa Parco Fiume Brenta. Dobbiamo ricordarci che l’area naturalistica del Brenta è la seconda area fluviale protetta in Veneto per dimensioni: fornisce spazi ricreativi per salute, benessere e sport, acqua potabile a tutto il Veneto, e protegge la biodiversità, da cui dipende la qualità della vita. Piantare un albero, proteggere e migliorare il Brenta è un atto che simboleggia il riconoscersi in una comunità, nelle specificità del territorio e mettere un seme di speranza per le generazioni future». Commentano i sindaci di Tezze sul Brenta Luigi Pellanda, di Carmignano sul Brenta Eric Pasqualon, di Nove Luca Rebellato e di Cartigliano Germano Racchella: «Partecipare al progetto LIFE Brenta 2030 ci permette di aggiungere qualità al nostro ambiente e di contrastare il degrado del nostro territorio dovuto all’impatto dell’uomo e delle sue attività con progetti condivisi, ad ampio respiro e che guardano al futuro. Non solo: riqualifichiamo aree che diventano maggiormente fruibili per lo svago dei nostri cittadini e rendiamo i nostri Comuni maggiormente attrattivi da un punto di vista turistico. Infine, diamo un importante segnale: per migliorare la qualità della nostra vita ognuno di noi può fare la differenza e dare il suo contributo, anche con un piccolo gesto come adottare un albero e piantarlo di persona».

Adotta o regala un albero

Gli appuntamenti per adottare o regalare un albero. Sabato 4 novembre ore 10.30 a Tezze sul Brenta - Parco dell’Amicizia e ore 15 a Carmignano di Brenta - Lago di Camazzole (sold out per impianto completato, evento aperto a chi ha già adottato). Sabato 11 novembre ore 10.30 a Nove - Oasi di Crosara e ore 15 a Cartigliano - Le Basse del Brenta (vicino Via delle Industrie). Scegli il tuo albero e vieni a piantarlo di persona insieme ai tuoi cari, tutte le info sul sito di Parco Fiume Brenta a questo link. Saranno presenti i rappresentanti dei Comuni e di Etra, Etifor e WOWnature; invitate anche le aziende che hanno supportato l’intervento.