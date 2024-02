Anziani soli, aumentano i servizi

Sono state tutte confermate le iniziative e i progetti a supporto degli anziani, adulti non autosufficienti e le loro famiglie anche per il 2024. «Vista la rilevanza delle politiche sociali verso gli anziani – evidenzia il sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti - in considerazione della transizione demografica, abbiamo scelto di non effettuare alcun taglio alle risorse e di mantenere tutti i servizi».

Dal Servizio di Assistenza Domiciliare, ai pasti a domicilio, dal centro sollievo dedicato alle persone con decadimento cognitivo e al supporto psicologico per i familiari ai contributi per gli inserimenti nelle residenze sanitarie assistite e nei centri diurni: ammontano a circa 250 mila euro le risorse stanziate dal Comune di Albignasego nel bilancio 2024 per gli anziani non autosufficienti. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) che coinvolge 42 utenti è progettato per supportare coloro che si trovano in condizioni di malattia, invalidità, rischio o disagio sociale e che non dispongono di adeguate risorse economiche o supporto familiare. Gli interventi riguardano assistenza per l'igiene personale, il sostegno nella deambulazione, la pulizia dell'ambiente, piccole commissioni e l'accompagnamento a visite mediche. Al SAD si aggiunge il servizio pasti a domicilio che permette, a chi ne fa richiesta, di ricevere un pasto completo dal lunedì al venerdì, sono 32 gli utenti che hanno usufruito di questa opportunità nell'ultimo anno. Per il 2024, il Comune ha stanziato 182 mila euro per il Servizio di Assistenza Domiciliare e 35 mila euro per il Servizio Pasti a Domicilio. «Quello che abbiamo voluto offrire sono risposte concrete ed efficaci ai bisogni dei nostri anziani, ai non autosufficienti e alle loro famiglie», sottolinea il Sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti.