Il Comune aumenta le risorse per l'inclusione nelle scuole dei bimbi disabili

In un periodo di crescente consapevolezza sull'importanza dell'inclusione, il Comune di Albignasego si impegna ad aumentare le risorse a bilancio a sostegno dei bambini diversamente abili. Per l’anno 2024 il Comune ha annunciato un aumento delle risorse destinate all'integrazione nelle scuole dell'infanzia e nei nidi integrati. Grazie a questo aggiornamento, i fondi a disposizione raggiungono la cifra di 53 mila euro, che si sommano agli oltre mezzo milione di euro trasferiti all'Ulss e utilizzati per una vasta serie di servizi socio-assistenziali dalla stessa erogati.

Il sindaco Giacinti

«La nostra priorità – afferma il Sindaco Filippo Giacinti – è garantire un supporto adeguato, la reale inclusione di ogni bambino e permettere a tutti di avere le stesse opportunità di apprendere, socializzare e crescere insieme, per questo abbiamo voluto incrementare le risorse in proporzione al numero degli iscritti disabili certificati residenti». Il sostegno per i bambini con disabilità nelle scuole di Infanzia e primarie di primo e secondo grado, è consentito in gran parte dalle risorse che tutti i Comuni destinano attraverso l’Ulss, in altra parte da contributi statali e regionali, mentre il residuo che sarebbe a carico delle scuole stesse, ad Albignasego per le Scuole dell’Infanzia, da diversi anni ormai, è sostenuto dal Comune con ulteriori risorse proprie, oltre a quelle trasferite all’Ulss per l’integrazione scolastica. Tutto ciò per venire incontro alle Scuole e salvaguardare la qualità del servizio offerto.

L'estate

Sempre nell’ottica di favorire l’inclusione e assicurare a tutti i ragazzi le stesse opportunità, il Comune confermerà il suo impegno nel periodo estivo per far fronte ai costi per l’assunzione di personale specializzato nei centri estivi, consentendo così una permanenza a tempo pieno per tutti i bambini diversamente abili che ne faranno richiesta. Le risorse che l’ULSS 6 Euganea mette a disposizione per i centri estivi garantiscono un Operatore Socio Sanitario che affianca ciascun minore per 20 ore settimanali (corrispondenti alla sola mattinata) e per un massimo di 4 settimane. «È nostro volere – conclude il Sindaco - continuare a lavorare in stretta connessione con il territorio e le realtà educative per portare avanti in un percorso di autonomia e di integrazione permettendo una piena partecipazione e inclusione a bambini e ragazzi con disabilità nelle attività extra-scolastiche dando un supporto più operativo e concreto alle famiglie che altrimenti dovrebbero investire risorse personali».