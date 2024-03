Marketing sociale: la nuova proposta per creare connessioni e supportare gli esercenti

Prende il via il nuovo progetto di Marketing sociale volto a promuovere il commercio locale e contemporaneamente sostenere iniziative sociali, culturali, sportive ed educative nel territorio. Con l'obiettivo di coinvolgere attivamente le attività commerciali del Comune, sono stati organizzati due incontri pubblici dedicati, ai quali sono invitati tutti gli esercenti di Albignasego che desiderano diventare parte della rete di imprese “Responsabili della Città”.

Il commento

«Il marketing sociale è un sistema innovativo di raccolta fondi – spiega Gregori Bottin assessore al commercio - che permette alle imprese di sostenere un progetto sociale promuovendo contemporaneamente il proprio business. È un circolo virtuoso dal quale tutti gli attori possono trarre benefici: le realtà sociali invitano i cittadini ad acquistare nei negozi della rete, i cittadini acquistano nei negozi convenzionati per favorire il progetto che a loro sta a cuore e i negozianti acquisiscono nuovi clienti e donano la percentuale del ricavato stanziato per il progetto». «Durante entrambi gli incontri – continua l’Assessore – verrà presentata nel dettaglio la proposta del marketing sociale che abbiamo studiato proprio per supportare ulteriormente gli esercenti nel promuovere le loro attività nel territorio. L’obiettivo principale da cui siamo partiti è la creazione di relazioni sinergiche tra negozi, cittadini, associazioni e organizzazioni non-profit perchè siamo certi che siano le connessioni la giusta direzione per l’ottenimento di risultati significativi».

Gli incontri

Il primo incontro, focalizzato sul coinvolgimento delle attività commerciali operanti nei quartieri di S. Agostino, Mandriola e Ferri, si è svolto giovedì 21 marzo presso la sala riunioni di "Casa Calore". Il secondo incontro avrà luogo lunedì 25 marzo, alle 20,45 presso la sala Verdi di Villa Obizzi e sarà principalmente dedicato alle attività commerciali che operano nei quartieri di S. Tommaso, S. Lorenzo, Carpanedo, S. Giacomo e Lion. Il sistema proposto prevede la creazione di pratiche di raccolta fondi continuative a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni non-profit locali, in collaborazione con le attività commerciali del territorio.

Contestualmente, le attività commerciali avranno l'opportunità di promuovere le proprie vendite senza costi fissi.