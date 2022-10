Otto appartamenti per altrettante famiglie: inaugurati i nuovi alloggi Ater

Otto nuovi alloggi Ater sono stati inaugurati oggi, martedì 25 ottobre, a Maserà di Padova.

Nuovi alloggi Ater

Si tratta di una palazzina in classe A, di 8 alloggi e relativi garage, situata in Via Perlasca 60/via Pertini, quartiere residenziale a ridosso del centro comunale. Gli appartamenti sono costituiti da una, due o tre stanze, un soggiorno-cottura, bagni e poggiolo ed hanno una superficie che varia da 49 a 76 mq. e sono serviti da ascensore. L’immobile è servito da un impianto fotovoltaico condominiale; tutte le unità sono dotate di impianto di climatizzazione e riscaldamento a pavimento, con generatore di calore elettrico in pompa di calore utilizzato anche per la produzione dell’acqua calda sanitaria. La superficie scoperta è stata sistemata in parte a verde ed in parte con percorsi pedonali e carrabili con possibilità di parcheggio per le autovetture. Gli immobili saranno consegnati agli assegnatari nei prossimi mesi. L’intervento è stato realizzato con contributi regionali per 550mila euro e fondi propri Ater per 687mila euro, per un importo complessivo di 1 milione e 237mila euro.

Maserà di Padova

Afferma Tiberio Businaro, presidente Ater: «Poter garantire un sempre maggior numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dotati inoltre di tutti i requisiti di efficienza e risparmio energetico, è motivo di orgoglio e soddisfazione ma soprattutto di stimolo per proseguire le linee programmatiche aziendali. Questa progettualità è il risultato tangibile che permetterà di dare una importante risposta alla domanda di alloggi ai nuclei familiari in graduatoria». Aggiunge Gabriele Volponi, sindaco di Maserà di Padova: «Come amministrazione comunale abbiamo messo a disposizione, fin dall’ anno 2016, il terreno per la realizzazione di nuovi alloggi: il gradito contributo arrivato dalla Regione del Veneto e la siniergia con l’azienda Ater hanno permesso ad 8 famiglie di ottenere, tramite il bando, un’abitazione più che dignitosa. Considerato il periodo storico in cui stiamo vivendo non è facile andare incontro a queste esigenze abitative ma ci siamo riusciti, a dimostrazione che non vogliamo lasciare indietro nessuno. Mi auguro che gli assegnatari siano felici di questa opportunità concessa loro dalla fiscalità generale e che possano coltivare e raggiungere all’interno del loro nucleo famigliare una serenità maggiore da adesso in poi».