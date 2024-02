Anima Critica: «Basta speculazioni edilizie. Non vogliamo la scuola all'ex Idrotermici»

«Non vi è dubbio che tutta l'operazione urbanistica si presenta come un vero ed inestricabile pasticcio urbanistico. La proprietà attuale non sembra aver ancora deciso che pesci pigliare riguardo al destino urbanistico dell'area ex Idrotermici, ma non vogliamo la scuola». Torna all'attacco "Anima Critica" il comitato ambientalista di Pontevigodarzere, stavolta schierato contro l'ipotesi della permuta tra la Provincia e i privati dell'area ex Idrotermici. L'idea è quella di realizzare lì il liceo Marchesi, invece che solo un pezzo all'ex Configliachi, destinato ad uno studentato.

Il Pua

«Poichè il vecchio progetto Pua,che prevedeva una lottizzazione palazzinara, non interessa a chi avrebbe invece la voglia di allargare la superfice di vendita commerciale - spiega Massimo Camporese di Anima Critica - respinta nel passato dal Comune di Padova, si stanno interrogando quale soluzione migliore se ne ricaverebbe, trattando invece con uno scambio di permute calate come sempre sulle teste dell'ignara e non coinvolta popolazione del quartiere. Viene da chiedersi, ingenuamente, se il parco e gli alberi che l'amministrazione aveva promesso, portando avanti già precedentemente un altra permuta privata con l'area verde, che fine hanno fatto. Si capisce bene che ormai si tratta solamente di dar vita ad un ennesima speculazione edificatoria a danno del paesaggio e di un territorio già abbondantemente ed irriìemidiabilmente compromesso da traffico,smog e cemento»

La scuola

«No ad una nuova scuola in un area verde inserita in un contesto fragile e delicato come l'ex Idrotermici - chiude Anima Critica - che invece dovrebbe per vocazione, diventare un polmone verde di ossigeno per attutire smog e polveri sottili a Pontevigodarzere. Poichè nessun artifizio e scambi di permute potrà mai sostituire l'interesse vero di un intera comunità stanca di degrado ed abbandono,orfana di intelligenti politiche amministrative mirate a migliorare la qualità della vita e dell'aria nel territorio».