Parità di genere, colmare il divario per valorizzare l'iclusività- Ascom offre la certificazione

Parità di genere: all’Ascom Confcommercio di Padova già attivo il servizio per ottenere la certificazione.

Prevista infatti dal Pnrr la certificazione della Parità di Genere è una delle misure inserite tra le politiche del lavoro che risulta essere estremamente positiva per il nostro Paese. Si tratta di un percorso che intende promuovere la gender equality in azienda, andando così ad incidere sui processi imprenditoriali per avviare un percorso virtuoso in grado di ottenere un vero e proprio cambiamento culturale nella propria organizzazione, raggiungendo l’equità di genere dal punto di vista culturale, sociale ed economico: uno strumento in grado di misurare valutare e rendicontare la parità di genere in azienda. Viene infatti istituito l’obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni.

Morello

«Molteplici ed importanti le ricadute positive per le imprese che intraprendono il percorso per ottenere questa certificazione – commenta Elena Morello, presidente di Terziario Donna Confcommercio Ascom Padova – Dobbiamo pensare che, oltre agli sgravi contributivi (fino ad un massimo di 50mila euro annui), sono previsti l’ottenimento di un punteggio premiale per finanziamenti pubblici, aiuti di stato e bandi di gara, oltre alla riduzione del 30% della garanzia fideiussoria per la partecipazione alle gare d’appalto e una maggiore attrattività in termini di brand reputation. Confcommercio Ascom Padova ha voluto intercettare le esigenze delle imprese che intendono intraprendere questo percorso – conclude Morello - mettendo a disposizione un team in grado di affiancare le aziende nell’iter che permetterà di ottenere il rilascio della Certificazione, dall’analisi preliminare, al monitoraggio degli indicatori KPI necessari per ottenere la certificazione fino alla predisposizione di tutti gli adempimenti amministrativi necessari, compreso l’affiancamento durante gli anni successivi per le fasi di rinnovo».

Il certificato ha validità triennale. Per ogni informazione è possibile consultare Ascom Servizi Padova contattando elisa.giacometti@ascompd.com (049 8209802)