Nuovo atto vandalico contro un autovelox: distrutto un rilevatore di velocità nella Bassa

«Per Tribano sulla Monselice Mare si passa ad una velocità di 70 km orari. Non cambia il nostro pensiero: sono state fatte due nuove rotatorie e interposto un rilevatore di velocità. Il danneggiamento avvenuto questa notte non cambia i nostri intenti: lo dobbiamo ai tanti morti e feriti che la velocità in questo tratto ha generato nel tempo. Aver danneggiato un bene pubblico è uno spreco di soldi per la comunità»: con queste parole Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano, ha commentato l'atto vandalico avvenuto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre, quando ignoti hanno letteralmente distrutto l'autovelox posto sulla Strada Regionale 104.

Autovelox

Stando ai primi rilievi compiuti dalle forze dell'ordine, l'autovelox - che è durato giusto due mesi, in quanto installato lo scorso 3 agosto - sarebbe stato molto probabilmente abbattuto con un trattore, in quanto sul campo adiacente alla Monselice Mare sono presenti segni di grossi pneumatici. Nuovo atto vandalico, quindi, nel Padovano dopo quello che lo scorso 10 agosto aveva interessato l'autovelox di Cadoneghe, balzato agli onori della cronaca per le 24mila multe rilevate solo nel primo mese di funzionamento.