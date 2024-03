Its Red Academy, aggiudicati i lavori per l'hub di laboratori hi-tech

Prosegue spedito l’iter per la realizzazione del nuovo hub di Its Red Academy a Padova, un polo tecnologico a consumo zero che diventerà riferimento regionale per didattica, attività laboratoriali e servizi agli studenti: è stato pubblicato e assegnato, infatti, il bando per l’appalto relativo al recupero edilizio e all’efficientamento energetico dell’edificio al civico 10 di via Orlandi. L’impresa che si è aggiudicata i lavori è la Ruffato Mario Srl di Campodarsego.

Its Red Academy

La struttura, di proprietà della Provincia, grazie a un accordo firmato lo scorso gennaio è affidata in concessione a Its Red Academy, che si occupa della ristrutturazione investendo finanziamenti propri e fondi Pnrr per realizzare aule tecnologiche e laboratori all’avanguardia. «Un primo passo fondamentale, quello della pubblicazione e l’assegnazione del bando di gara - ha sottolineato Cristiano Perale, presidente di Its Red - a pochissime settimane della firma dell’accordo per la concessione d’uso con la Provincia di Padova dell’immobile per il nuovo hub laboratoriale. Si tratta del tempo tecnico minimo necessario per la redazione da parte di un pool di validissimi progettisti, guidati dall’ingegner Roberto Scotta, del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’appalto integrato ci consentirà di rispettare i tempi stretti, imposti dal Pnrr, e di avviare i lavori entro la primavera. C’è ancora parecchio lavoro da fare, ma la strada è tracciata.Il nostro è un progetto ad alta innovazione che ci permetterà, entro settembre 2025, di offrire agli studenti Its veneti un campus moderno, altamente tecnologico, sostenibile e a consumo zero».

Nuova sede

Per la realizzazione della nuova sede Its di Padova, il bando di gara prevede un investimento pari a 4,2 milioni di euro (più Iva) che comprendono esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza e spese tecniche di progettazione. L’impresa dovrà fornire il progetto esecutivo della nuova sede Its entro 45 giorni, mentre i lavori dovranno essere conclusi entro 420 giorni. Alla gara d’appalto, così come prevede la normativa, sono stati invitati dieci operatori economici in linea con la nuova procedura negoziata. Per realizzare la nuova sede Its, l’investimento complessivo sarà di circa 8 milioni di euro, in parte fondi Pnrr e in parte risorse finanziarie della Fondazione Its Red Academy.