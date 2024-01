A Casa Priscilla arriva la Befana, oltre le calze anche un assegno da 3500 euro

La Befana è arrivata anche a Casa Priscilla, un’associazione di volontariato che offre supporto a minori, mamme con figli, donne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà. «Oltre al tradizionale dono delle calze della Befana – ha detto Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova – quest'anno, unitamente all'associazione Agli Amici di Campodoro, abbiamo contribuito con un assegno di 3.500 euro, ricavato dall’iniziativa Sapori d’Autunno che ha dedicato un angolo riservato alla solidarietà. Si tratta di una cifra modesta, ma vuole dimostrare il nostro impegno e la nostra considerazione verso una realtà che contribuisce quotidianamente a sostenere l’accoglienza, missione centrale dell’attività ed elemento fondamentale della sua anima fin dalla fondazione».

La solidarietà

«Ogni anno nell’ambito delle manifestazioni che portano in Prato della Valle i nostri prodotti tipici, riserviamo un pensiero per sostenere un’associazione di volontariato - chiude Gottardo - .Quest’anno abbiamo pensato a Casa Priscilla che ha affrontato una grande sfida, quella di poter contare su una nuova sede più ampia e adatta ai bambini, valorizzando e rigenerando contestualmente un luogo pubblico in disuso da tempo. I padovani sono sempre molto sensibili e generosi. Devo dire che anche quest’anno c’è stata ampia partecipazione da parte di molti cittadini».