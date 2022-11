“Benessere e sport”, ad Albignasego si parla di doping

Sarà il doping il primo tema di confronto del contenitore “Benessere e sport”, appuntamenti di formazione e informazione dedicati ad associazioni, atleti e cittadinanza. L’appuntamento è fissato per sabato 26 novembre alle ore 10.30 nella Sala Verdi di villa Obizzi. La partecipazione è gratuita; è gradita la conferma di presenza entro giovedì 24 novembre al numero 049-8042223 o via mail a sport@comune.albignasego.pd.it.

Politiche giovanili

«Tra le iniziative del Comune in materia di politiche giovanili – ricorda Anna Franco, assessore di riferimento - un obiettivo di mandato per il 2022 era l'organizzazione di un evento dedicato a sport e doping come avviamento di una serie di attività da continuare negli anni successivi. Abbiamo pertanto lavorato in collaborazione con l'assessore allo Sport, ideando un percorso di formazione continua multidisciplinare che vede come target privilegiato le associazioni sportive del territorio, ma è aperto anche agli atleti e alla cittadinanza. L'ambizione è quella di offrire formazione specialistica gratuita a tecnici e dirigenti delle associazioni sportive affinché questi ultimi possano garantire una presa in carico a 360 gradi dei nostri giovani atleti, non solo sul piano sportivo, ma anche sul piano psico-fisico o comunque più in generale, per dare il contributo dell'Amministrazione alla creazione di ambienti sportivi nei quali i giovani possano sviluppare il proprio benessere».

Incontri

Gli argomenti dei prossimi incontri saranno infatti sport e scuola (febbraio 2023), sport e disabilità (marzo), sport e salute (aprile). Per ciascun incontro saranno interpellati come relatori dei professionisti della tematica trattata. «Sono molto felice di promuovere questo genere di iniziative – afferma Gregori Bottin, assessore allo Sport -, in cui ho personalmente sempre creduto. La Cultura è Sport quindi ritengo che sia di fondamentale importanza condividere certi temi come la disabilità, salute e aggiungerei anche la contabilità fiscale delle associazioni sportive. Sono certo che gli appuntamenti in calendario si riveleranno di grande utilità per tutti i partecipanti».

Evento

All’evento di sabato 26 novembre, saranno presenti Maurizio Marcassa, Presidente AICS Solidarietà e responsabile terzo settore AICS nazionale; Maurizio Schiavon già direttore di medicina dello sport presso il dipartimento di Medicina preventiva dell'ULSS 6 Euganea; Alberto Fistarollo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e psicologo dello sport. Ci sarà anche Viola Longu, coordinatrice dello Sportello Informagiovani del Comune. Modera il dibattito l’assessore Franco. Per le associazioni sportive di Albignasego, la partecipazione agli incontri garantirà punteggio aggiuntivo che sarà riconosciuto nel bando 2023 per i contributi ordinari dello sport.