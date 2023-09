A Palazzo Moroni si aprono i tre giorni del raduno dei Bersaglieri Nord Italia

Domani pomeriggio, 22, settembre 2023, alle ore 16, con l’inaugurazione della mostra “La Musica dei Bersaglieri,” alle scuderie di Palazzo Moroni sia apre la tre giorni del raduno dei Bersaglieri Nord Italia. Dopo la presentazione della mostra la Fanfara dei Bersaglieri si esibirà nel Cortile di Palazzo Moroni alla presenza tra le altre autorità del vicesindaco Andrea Micalizzi. Alle ore 21, sempre domani al Teatro Verdi andrà in scena lo spettacolo teatrale “ 100 anni di musica e piume” a cura dell’ Associazione Bersaglieri. Sabato 23 settembre alle ore 10 nel Piazzale della Caserma Salomone in Prato della Valle l’arrivo del Medagliere Nazionale. Sarà presente anche il sindaco Sergio Giordani. A seguire una messa alla Basilica del Santo. Sabato 23 settembre alle ore 17.00 allo stadio Colbachini all’Arcella si svolgerà il “Gran Galà della Musica” l’esibizione delle Fanfare dei Bersaglieri del Veneto. Domenica 24 alle ore 9,30 il clou del raduno: con partenza da Prato della Valle sfilata per le vie del centro storico delle Fanfare dei Bersaglieri Nord Italia. Sarà presente il Sindaco. Infine domenica 24 alle 17,30 chiusura dell’evento con l’ammainabandiera in Piazza dei Signori.