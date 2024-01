La biblioteca apre anche al giovedì: il comune garantisce la continuità

Nuovi orari di apertura per la Biblioteca Civica Centro Culturale Alda Merini di Montegrotto Terme. Da gennaio la biblioteca rimane aperta anche il giovedì pomeriggio garantendo, in tal modo, una continuità di apertura per tutta la settimana.

«Abbiamo ottenuto questo importante risultato - spiega l’assessore alla Cultura Pier Luigi Sponton - grazie alla continua collaborazione con il Consorzio Biblioteche Padovane Associate che ci ha consentito di di avere la disponibilità di personale esterno formato. Un nuovo punto di partenza perché puntiamo ad avere la biblioteca aperta anche al mercoledì pomeriggio garantendo, così, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e le due mattine del mercoledì e sabato».

Il nuovo orario prevede che la biblioteca sia aperta nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30 e al mercoledì e al sabato di mattina, dalle 8.30 alle 12.30. «Sono particolarmente orgoglioso - prosegue Sponton - anche degli ottimi risultati del 2023 in termini di iscrizioni grazie alle tante attività : rispetto al 2022 gli utenti attivi sono aumentati del 35% mentre gli iscritti del 70%. Risultati arrivati anche grazie attività svolte anche dalle bibliotecarie : dalle letture animate e la musicoterapia per i bambini del nido alle attività dedicate alle scuole come la Caccia al Tesoro alla scoperta della biblioteca….».