Restyling completato: inaugurata la nuova Biblioteca dell'Università nella Torre Archimede

Sono stati inaugurati i nuovi spazi e allestimenti della Biblioteca di Matematica dell'Università di Padova, che ha sede nella Torre Archimede in via Trieste 63 a Padova.

Biblioteca di matematica

Le biblioteche si evolvono: non più solamente luoghi di studio e ricerca, ma anche spazi per avvicinarsi alla scienza, promuoverla e divulgarla. Nel lavoro di restyling fatto per la biblioteca di matematica sono state valorizzate tutte le tematiche che "fanno biblioteca": dal lavoro del personale bibliotecario, che possiede ora un ampio spazio per azioni interattive e di divulgazione dotato di vetrine espositive, alla specificità della biblioteca come luogo di ricerca in matematica e informatica, più di 30.500 libri disponibili a scaffale aperto, senza tralasciare gli spazi per lo studio in senso lato. Ci saranno ora quattro grandi sale, di cui una dedicata alle studentesse e agli studenti del dipartimento, con postazioni per lo studio, potenziate da 120 a 350 posti, munite di prese elettriche, un posto con tavolo regolabile per utenti con esigenze particolari, computer portatili, lavagne e vetrate su cui esercitarsi. Gli spazi studio saranno fruibili dalle 8.30 alle 23.

Torre Archimede

Inaugurata nel 2006, Torre Archimede ospita i Dipartimenti di Matematica Pura e Applicata, di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate e la Biblioteca del Seminario Matematico oltre alle Aule didattiche. Con i suoi 31 metri di altezza, la struttura si sviluppa su un totale di 11 piani di cui due interrati, con un volume di 48.808 metri cubi che insistono su un lotto di 9.776 metri quadri di superficie.