Ripetuti black out in zona termale: ingenti danni negli hotel del territorio

Tre black out prolungati negli ultimi 40 giorni, con conseguenti disagi per gli albergatori e i loro clienti: a denunciarlo è Walter Poli, presidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto.

Black out

Sipega Poli: «L’ultimo episodio, mercoledì 10 aprile, ha interessato l’area centrale di Abano Terme. Altri episodi analoghi si erano verificati il 16 marzo e il 27 febbraio e avevano interessato anche in quel caso la zona fra viale delle Terme, via Mazzini, via Flacco, via Pietro D’Abano, via Augure, via Marzia, via Busonera. Le ripetute interruzioni del servizio di energia elettrica stanno creando disagi alla clientela degli hotel presenti in questa zona oltre a danni agli impianti tecnologici - le pompe al servizio delle piscine, i server - con conseguenti costi, anche molto ingenti, per le nostre strutture, che in alcuni casi sono state costrette a dover sostituire le pompe. Negli alberghi non dotati di generatore - continua Poli - gli ospiti si sono ritrovati al buio, in qualche caso per pochi minuti, in altri per un periodo più prolungato, con conseguente danno d’immagine per le strutture, che pure non hanno alcuna responsabilità. I black out registrati negli ultimi anni e con ancor più frequenza negli ultimi mesi rappresentano un disservizio che va risolto al più presto. Una situazione che ho segnalato formalmente a E-distribuzione già il mese scorso, sollecitando la necessità di provvedere alla manutenzione e all’aggiornamento della rete, per ora senza ottenere risposta. Stiamo inoltre esplorando la possibilità di avanzare una richiesta di risarcimento danni».