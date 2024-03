A 93 anni le arriva una bolletta del gas da oltre 2000 euro: «Consumi identici agli anni scorsi»

Migliaia di bollette a tre zeri stanno arrivando nelle ultime settimane nelle case di ignari cittadini che rischiano di vedersi letteralmente alla canna del gas. Il caso simbolo è quello della pensionata Maria, 93 anni, che si è rivolta, assieme alla nipote, a Federcontribuenti denunciando un caso limite. 2452 euro di bolletta per un consumo identico all'anno precedente quando la fattura emessa da Enel fu di poco più di 600 euro.

La storia

La signora, assistita dall'avvocato Fabio Gabrieli, si sta tutelando poichè la bolletta di dicembre è stata poi stornata da Enel il mese successivo e si è riproposta 30 giorni dopo. «Siamo al boomerang - spiega Marco Paccagnella, presidente nazionale di Federcontribuenti, che ha raccontato la vicenda durante una conferenza stampa stamane nella sede di Padova dell'associazione - e purtroppo il caso della signora Maria non è per nulla un caso isolato. Sono migliaia ormai le persone che in tutta Italia si rivolgono alle nostre sedi per denunciare ciò che sta accadendo. Consumi identici allo scorso anno ma bollette gonfiate di 4 o 5 volte in media, il che significa prendere per il collo le famiglie. A tutte diciamo: non rateizzate, impugnate le bollette e portatele agli enti di conciliazione perchè quello a cui stiamo assistendo non è più sostenibile. Occorre agire».