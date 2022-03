Riparte il bonus Taxi: donne, anziani e disabili pagano la metà

Il bonus finora è stato utilizzato da 3491 persone, per un totale 50.015 corse e negli ultimi mesi si è registrato un importante aumento delle richieste. Questo ciò che ha spinto l’amministrazione comunale a rifinanziare l’iniziativa: da domani 2 marzo quindi sarà possibile richiedere i voucher viaggio.

Chi può chiederli

Possono richiedere i voucher persone fisiche maggiorenni, residenti nel Comune di Padova, rientranti in una delle seguenti categorie tra loro eventualmente cumulabili:

a)persone sopra i 65 anni di età;

b)essere fisicamente impediti o a mobilità ridotta o con patologie accertate o avere necessità di spostarsi per esigenze sanitarie (quali visite mediche, visite in ospedale a parenti..);

c)donne che hanno necessità di spostarsi nella fascia oraria dalle 18.00 alle 6.00 del mattino;

d)donne in stato di gravidanza;

e)personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti, OSS, ASA, tecnici sanitari) operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie;

f)persone che si devono recare in carcere per visite ai familiari;

g)persone affette da malattie rare.

Come funziona

Il buono viaggio, che verrà riconosciuto sotto forma di voucher e inviato a ciascun beneficiario esclusivamente via e-mail (o, se verrà attivato l’apposito sistema di messaggistica, tramite sms, WhatsApp o altro applicativo), sarà pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20,00 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti da effettuarsi a mezzo del servizio taxi ovvero di noleggio di conducente NCC (es. spesa totale della corsa euro 10,00 verrà rimborsata la somma di euro 5,00; es. spesa totale della corsa euro 50,00 verrà rimborsata la somma di euro 20,00).Ogni beneficiario avrà a disposizione un massimo di n. 20 buoni al mese non cumulabili. Una volta consumati i buoni nel corso del mese, la persona dovrà attendere il mese successivo per avere a disposizione ulteriori n. 20 buoni. Nel buono viaggio sarà specificata la scadenza entro cui lo stesso potrà essere utilizzato.

“Vecchie domande”

Le domande delle persone che hanno presentato istanza di contributo nel corso della precedente edizione (anno 2021) dell’iniziativa “Buono viaggio”, verranno mantenute valide solo se rispondenti ai requisiti di accesso. Pertanto queste persone NON dovranno presentare una nuova istanza e riceveranno apposita comunicazione (via email o telefono). Invece, le istanze presentate dai nuovi aderenti saranno oggetto di valutazione ad opera del Settore Servizi Sociali. La domanda di assegnazione del buono viaggio dovrà essere presentata al Comune di Padova utilizzando unicamente la piattaforma on-line di cui al link pubblicato su sito Padovanet.it, seguendo le istruzioni indicate.

Giordani

«E’ una misura che è stata enormemente apprezzata specie dai nostri anziani – dice il sindaco, Sergio Giordani - lo Stato non ha ritenuto di rifinanziarla e ho ritenuto necessario farlo come Comune. Siamo in una fase in cui il virus cala ma è ancora presente e questa è un iniziativa che da un ulteriore strumento per muoversi in sicurezza e a prezzi calmierati. C’è e ci sarà sempre grande attenzione da parte nostra verso i più fragili perchè oltre la fase acuta della pandemia sarà proprio a loro che dovremo guardare con grande attenzione per garantire loro di vivere sereni e sicuri sotto tutti gli aspetti».

Bressa

«Siamo di nuovo operativi grazie al grande sforzo messo in piedi dal Comune in collaborazione con i tassisti di Padova dopo il grande successo registrato l’anno scorso – aggiunge l'assessore alle attività produttive, Antonio Bressa - .Ora vaste fasce della popolazione possono riprendere a utilizzare il bonus taxi a partire da chi è più in difficoltà nei propri spostamenti. Dall’altra parte, abbiamo una categoria, quella dei tassisti, che può continuare a trarre beneficio da questa misura che è stata molto significativa e importante per affrontare il periodo più duro della pandemia e che anche oggi può essere uno strumento di aiuto e rilancio visto il caro energia e gli strascichi del Covid-19 sui movimenti turistici».

Nalin

«Come promesso riparte il bonus taxi,un aiuto fondamentale per la mobilità in particolare delle persone più fragili, che non hanno un’auto propria e magari hanno necessità di muoversi in orari in cui il trasporto pubblico non c’è – aggiunge l'assessore al sociale, Marta Nalin - .Da oggi sono valide tutte le richieste già precedentemente registrate e già ieri gli uffici avevano contattato tutte le persone per avvisarle del fatto che da oggi possono tornare ad utilizzare il servizio. Muoversi in maniera facile e accessibile in modo che tutte le persone possano essere autonome è una priorità, ma il bonus taxi ha anche la caratteristica di essere un supporto concreto per una categoria, quella dei tassisti, molto colpita dalla pandemia: un’altra dimostrazione di come a volte la sinergia tra pubblico e privato permette di offrire un servizio di qualità».