Borse di studio per 185 studenti degli Itis padovani: il tasso di occupazione dei diplomati al 92%

Sono 185 i beneficiari del bando della Camera di Commercio di Padova per l’assegnazione di borse di studio riservate agli studenti iscritti ai sette percorsi ITS attivi nel territorio provinciale. L’elenco delle domande ammissibili è stato pubblicato nei giorni scorsi, a ciascuno studente andrà una borsa di 800 euro. Rispetto all’edizione precedente, quando i beneficiari erano stati 134, il numero di assegnatari è cresciuto. Quasi 700 gli studenti che hanno ottenuto la borsa camerale da quando nel 2019 ha preso il via l’iniziativa.

Il monitoraggio Indire

Secondo l’ultimo monitoraggio nazionale Indire sugli ITS - pubblicato nel 2023 su dati relativi ai 926 diplomati nel 2021 in Veneto - il tasso di occupazione è del 92%. I 46 percorsi attivi coinvolgono 155 imprese partner e il 73% delle ore di docenza è affidato a trainer che lavorano quotidianamente all’interno delle imprese. Basso il tasso di abbandono, con l’84% degli iscritti che arriva al traguardo del diploma. «Fra le imprese del territorio - spiega Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova - si sta finalmente diffondendo la conoscenza di questi percorsi, oggetto di interesse perché in grado di formare figure qualificate con elevate competenze tecniche, immediatamente spendibili nel mercato del lavoro».

Il bollettino Excelsior: profili introvabili in oltre il 70% dei casi

Il numero di diplomati, pur in continua crescita, non è sufficiente a rispondere alla forte domanda che arriva dalle imprese: secondo il Bollettino annuale 2023 del Sistema informativo Excelsior, realizzato di Unioncamere e Anpal, le imprese padovane che hanno ricercato diplomati ITS nel 71% hanno incontrato difficoltà di reperimento. «Come Camera di Commercio - continua Santocono - continueremo a sostenere questo tipo di percorsi, sia attraverso il bando, che verrà riproposto, sia attraverso altre iniziative specifiche che stiamo studiando».