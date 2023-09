Scuola, aperte le iscrizioni al concorso intercultura: centinaia di borse di studio per andare all'estero

Adattabilità, pensiero critico, consapevolezza delle proprie capacità, apertura mentale, comprensione e valorizzazione delle differenze culturali, comunicazione efficace, empatia. E, infine, voler essere protagonisti attivi del cambiamento nella società: questi sono i risultati che nascono dal vivere un periodo scolastico all’estero in età adolescenziale se guidati da un percorso di formazione che precede, accompagna e segue tale esperienza. Lo confermano gli studenti che lo scorso anno hanno partecipato a un programma all’estero con Intercultura (fonte: questionario Cse per i partecipanti Intercultura).

La versione della Fondazione

Ne è convinta anche Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che ha confermato anche quest’anno il proprio sostegno alla Fondazione Intercultura, che ha così potuto mettere a disposizione 5 Borse di studio totali per programmi scolastici annuali all'estero, a studenti meritevoli, nati in generale tra il 1° gennaio 2006 e il 31 agosto 2009, residenti ed iscritti in scuole secondarie di II grado delle province di Padova e Rovigo e con ISEE fino a 20.000 euro. Tre gli incontri informativi a Padova e provincia: il 4 ottobre alle 15.00 al Centro Culturale San Gaetano a Padova, l’11 ottobre alle 20.45 a Camposampiero (sala Filarmonica in Piazza Vittoria 10) e il 19 ottobre alle 20.45 alla Fornace Carotta a Padova.

La storia di Nicolò

Grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nel corso degli ultimi 15 anni, sono partiti oltre 100 studenti. Tra questi Nicolò, studente padovano, che nel 2022 è partito per un programma scolastico annuale nelle Filippine: «Questa Borsa di studio mi ha permesso di realizzare il mio sogno più grande. Vivere e studiare in un altro paese, da quando ho iniziato il mio percorso scolastico alle scuole superiori, è stata la mia aspirazione principale e oggi finalmente posso dire di averla realizzata. E’ un’occasione unica nella vita, di cui approfittare al massimo e di cui essere fieri e grati. Io penso che gli studenti che intraprendono queste esperienze abbiamo coraggio. Non è facile lasciarsi alle spalle casa, famiglia, amici per un anno, ma se si pensa invece a ciò che vi aspetta quando intraprenderete un’esperienza tale, ai mille momenti divertenti, alle novità e ai molti frutti che questa porterà, il progetto fa proprio al caso vostro. Perciò non abbiate paura, non guardatevi indietro e buttatevi, entrate a far parte della famiglia Intercultura»

Info

Per poter vincere una di queste borse di studio occorre consultare il bando alla pagina www.intercultura.it/fondazione-cassa-di-risparmio-di-padova-e-rovigo/ e iscriversi entro il 10 novembre, per partecipare ai programmi all’estero in 60 Paesi nei 5 continenti. Altre centinaia di borse di studio sono a disposizione per l’anno scolastico 2024-25. Si possono verificare se si hanno i requisiti economici e di merito a questo link: www.intercultura.it/concorso. I programmi dall’Associazione di Volontariato che, dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs, consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Sono rivolti a studenti iscritti a una scuola superiore del territorio italiano, nati prioritariamente tra il 1° luglio 2006 e il 31 agosto 2009.