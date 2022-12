Fuochi d'artificio, anche Selvazzano Dentro vieta i botti a Capodanno: l'ordinanza

Dal 29 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 sono vietati su tutte le aree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Selvazzano Dentro l’accensione e i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione: è tuttavia consentito esclusivamente l’uso di giochi pirotecnici silenziosi e coreografici in cui non avvengono esplosioni ma solo effetti visivi speciali come, ad esempio, cascate, fontane, girandole.

Botti

«Già da qualche giorno - spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – alcuni cittadini segnalano che nelle nostre piazze hanno iniziato a sparare botti e petardi. Purtroppo questa usanza spaventa e arreca danno a bambini, persone fragili e animali. Per questa ragione dal 29 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 (il vigente regolamento di polizia urbana “vieta di sparare mortaretti o altri simili esclusa la notte di Capodanno”) abbiamo deciso di emanare un'ordinanza che vieti l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio in luoghi pubblici, come ad esempio strade, marciapiedi, piazze e parchi comunali. Ribadisco, come negli anni scorsi, che per l’utilizzo privato dei botti non sussistono divieti in quanto la produzione e la vendita del materiale pirotecnico è autorizzata, ma mi appello al buon senso ed alla responsabilità di ognuno per limitarne l’uso visti gli aspetti negativi per la salute delle persone e degli animali».