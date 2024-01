BusItalia aggiorna le paline informative: segneranno i passaggi in tempo reale anche su App

Busitalia Veneto, Società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane, introduce una nuova funzionalità dell’omonima App e segnala un aumento significativo dei download. Dal suo lancio, l'App Busitalia Veneto ha registrato un notevole incremento di popolarità, superando i 100.000 download. Questo successo sottolinea la crescente fiducia dei passeggeri nel servizio offerto dall'applicazione. Sono infatti oltre 900.000 i titoli di viaggio acquistati tramite l'App e quasi72.000 gli utilizzatori della App che hanno acquistato almeno un titolo (nel 2022 erano 42.800), dati che dimostrano il notevole utilizzo delle funzionalità dell'App per le esigenze di trasporto quotidiane.

Gli obiettivi

Con l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’esperienza di viaggio, è stata introdotta una nuova funzionalità: è attivo il servizio in tempo reale che fornisce agli utenti informazioni precise sulla posizione dei mezzi e aggiornamenti istantanei sullo stato del servizio e sulla previsione dei tempi di attesa in fermata. L’informazione real time sarà disponibile per tutte le fermate delle linee urbane di Padova e consentirà di conoscere, oltre all’orario programmato di transito dei bus in fermata, anche lo stato di regolarità di ciascuna corsa espresso sotto forma di minuti di anticipo/ritardo rispetto all’orario programmato di passaggio. Questa nuova funzionalità sarà disponibile nella App, sia dalla sezione fermate ed orari, che dalla sezione calcolo percorso, cliccando sull’indicazione di una delle fermate suggerite per la soluzione di viaggio richiesta. Si tratta di una funzionalità che completa l’insieme delle informazioni che mediante App sono messe a disposizione dell’utente per pianificare il proprio viaggio e acquistare il relativo titolo di viaggio.

Le misure

«Busitalia Veneto ha implementato misure per assicurare che le informazioni real time siano il più accurate e tempestive possibile al fine di minimizzare l’influenza che circostanze esterne potrebbero avere sulla disponibilità degli aggiornamenti in tempo reale e sulla generazione di ritardi o variazioni nella visualizzazione dei dati - si legge in una nota - .Busitalia Veneto si impegna continuamente nell'implementazione di soluzioni innovative per potenziare l’offerta di mobilità urbana. Lavoriamo costantemente per introdurre nuove funzionalità e miglioramenti, al fine di garantire un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente e all'avanguardia, con l’obiettivo di semplificare i processi e rendere l’intero sistema della mobilità collettiva più efficiente ed ecologico».