Raccolta rifiuti porta a porta, iniziata a Padova e provincia la distribuzione dei calendari

È cominciata nei giorni scorsi la distribuzione domiciliare dei nuovi calendari 2024 della raccolta rifiuti porta a porta agli oltre 140mila padovani interessati da questa modalità di servizio.

Calendari

A partire da oggi, giovedì 25 gennaio, e fino a fine mese, i cittadini di ogni quartiere padovano dove è attiva questa modalità di servizio troveranno nelle cassette postali la nuova versione del calendario, con tutte le informazioni per effettuare una raccolta differenziata corretta e di qualità. I calendari 2024, dalla grafica particolarmente accattivante, sono stati rinnovati rispetto alla versione precedente, per fornire informazioni maggiormente puntuali e interessanti ed essere più vicini alle esigenze dei cittadini di Abano Terme, Albignasego, Casalserugo, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò e Saccolongo.

Giorni e informazioni

Sempre nel formato 13 mesi (da gennaio 2024 a gennaio 2025), i calendari non contengono solo le informazioni sui giorni di passaggio per ogni tipologia di raccolta. Sono, infatti, anche un compendio di notizie utili sui diversi servizi ambientali attivi nel Comune. All’interno, sono presenti, infatti, una sezione appositamente dedicata ai quattro centri di raccolta presenti in città e al servizio completamente gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli scarti di giardino. Infine, una parte è dedicata all’economia circolare e all’App il Rifiutologo, che semplifica la gestione della raccolta differenziata.

Web

I calendari di ogni quartiere padovano servito da porta a porta sono disponibili anche in modalità elettronica/virtuale attraverso le seguenti piattaforme:

Sito web AcegasApsAmga (scaricabile in formato .pdf).

App Il Rifiutologo (consultabile da smartphone tablet)

Skill di Alexa (piattaforma software del personal assistant Amazon Echo).

Recandosi sul sito internet www.acegasapsamga.it, nella sezione Ambiente-Padova, è sempre possibile consultare i calendari e ottenere informazioni real-time sui servizi ambientali dell’Azienda. Grazie alla App Il Rifiutologo, oltre a inviare segnalazioni e avere indicazioni sul corretto conferimento per ogni rifiuto, è possibile anche conoscere quali contenitori esporre nei diversi giorni, impostando anche apposite alert di notifica per non dimenticarsi mai di provvedere. Le funzioni de Il Rifiutologo sono disponibili anche come skill di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Si ricorda che per qualsiasi dubbio e/o segnalazione, è comunque possibile rivolgersi al Servizio Clienti Ambiente al numero verde 800.955.988 attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.