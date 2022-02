Al Verdi per parlare di criminalità organizzata con Libera e Camera di Commercio

Un incontro rivolto a imprese, categorie economiche e professionisti per tenere alta l’attenzione sui casi latenti di infiltrazioni criminali nel tessuto economico e sociale e promuovere il valore della legalità. È l’evento “L’altra economia: impresa e criminalità organizzata”, un’iniziativa di sensibilizzazione organizzata dalla Camera di Commercio di Padova e dal Comune di Padova in collaborazione con la Sezione Regionale Veneto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e l’Associazione Libera, in programma giovedì 24 febbraio, ore 18.00 al Teatro Verdi di Padova.

Criminalità

La collaborazione tra enti e istituzioni ha come obiettivo quello di favorire la prevenzione e il contrasto della criminalità economica assistendo le imprese con azioni di comunicazione e momenti di formazione volti a promuovere una maggiore cultura della legalità nelle attività imprenditoriali grazie anche alla diffusione di pratiche e comportamenti virtuosi. A questo proposito il programma dell’evento prevede un momento di analisi e lettura del fenomeno criminale affidata al giornalista e scrittore Gianni Belloni, esperto delle infiltrazioni criminali nell’economia del territorio del padovano e del Veneto, e consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e uno di dialogo dedicato al racconto di Tiberio Bentivoglio, imprenditore e testimone di giustizia. Proprietario e gestore, insieme alla moglie, di una sanitaria a Reggio Calabria, Tiberio Bentivoglio si è rifiutato di pagare il pizzo, ribellandosi alla mafia e denunciando i suoi persecutori. Una scelta che l’ha costretto a subire diversi eventi dolosi, come furti, attentati, incendi e distruzione di mezzi di lavoro, e che lo ha portato a impegnarsi nella divulgazione del valore della legalità.