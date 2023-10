A Campodoro arrivano finalmente i canestri da basket per la palestra comunale

La palestra comunale di Campodoro è ora dotata dei canestri per il gioco del basket. Un passo verso la modernità per Campodoro quello che ha voluto portare avanti l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Vezzaro. «Non sono mai stati installati fino ad ora e già dall'anno scorso ho cominciato a favorire la pallacanestro come nuovo sport per i giovani di Campodoro e non solo - spiega il consigliere delegato allo Sport, Denis Carmignotto - .Con l'associazione di pallacanestro di Mestrino ad oggi ci sono 22-24 iscritti e parliamo di bambini che hanno dai 6 anni in su. Come amministrazione comunale vogliamo evidenziare sia la storica installazione dei nuovi canestri che sono costati 20.000 euro, che le nuove attività per i bambini che si vogliono approcciare a questo nuovo sport per Campodoro. Un risvolto importante è infine quello che la società sportiva fa anche delle attività per promuovere questo sport anche con la scuola nelle ore di classe».