Era un tassello fondamentale della comunità: addio ad Andrea Vianello

La comunità di Candiana è in lutto per la morte di Andrea Vianello, 50 anni, papà di due figli. Era un cardine dell'associazionismo locale. Era presidente della locale sezione Bersaglieri di Candiana e faceva parte del consiglio parrocchiale dell'unità pastorale di Candiana, Arre, Pontecasale e Fossaragna. Tra i suoi innumerevoli incarichi è stato anche volontario della protezione civile e vice presidente del circolo "Noi di Candiana".

Chi era

Andrea Vianello lavorava alla Mta di Conselve con il ruolo di tecnico specializzato nell'installazione e controllo degli impianti di condizionamento. Quando il lavoro gli dava tragua amava godersi la sua adorata famiglia e il mondo del volontariato parrocchiale. Ora a piangerlo, oltre alle centinaia di persone che ha incrociato nel corso della sua vita ci sono la moglie Silvia e i figli Beatrice e Fabio, oltre alla mamma, le sorelle e il fratello.

La malattia

Da poco più di dodici mesi Andrea si era ammalato, ma viveva con la massima dignità il suo percorso di cure, convinto fino all'ultimo di riuscire a superare il problema. Il suo quadro clinico è precipitato nelle ultime settimane fino a portarlo al decesso. Le esequie sono fissate per domani 27 aprile alle 15 nel duomo di San Michele Arcangelo. Per espressa richiesta della famiglia, eventuali offerte verranno impiegate per il restauro del campanile di Candiana.