Terme candidate Unesco, Federalberghi: «Una sfida da raccogliere, noi siamo pronti»

«L’esperienza di Padova Urbs Picta ha dimostrato come il riconoscimento Unesco possa rappresentare davvero un volano per l’attrattività del territorio e la crescita dei flussi turistici: pur consapevoli che abbiamo davanti alla prospettiva di un iter lungo, complesso e sfidante, siamo decisamente a favore di questo percorso, pronti a fare la nostra parte»: così Walter Poli, presidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto, sull’ipotesi allo studio di candidatura come patrimonio immateriale Unesco per il termalismo nel bacino euganeo, al centro di un incontro che si è tenuto a Villa Draghi con la partecipazione dei sindaci del territorio e la presentazione del dossier da parte del comitato promotore “Terme euganee nel mondo”.

Terme patrimonio Unesco

«I presupposti per poter arrivare all’obiettivo ci sono tutti - continua Poli - a partire dall’unicità a livello mondiale delle proprietà terapeutiche della nostra risorsa termale, ampiamente confermata dalle ricerche scientifiche del Centro Studi Termali Pietro D’Abano e certificata anche da un brevetto europeo. Un traguardo ambizioso e sfidante, un percorso diverso rispetto a quello del riconoscimento dei Colli Euganei come Riserva di Biosfera MAB Unesco, che ci vede anche in questo caso a favore. Un orizzonte che chiede e chiederà la collaborazione di tutti gli attori del territorio e la capacità di fare sistema. Sarà una partita senza dubbio complessa, ma sono convinto valga la pena di scendere in campo tutti insieme, senza divisioni o battaglie di parte». Nel caso della candidatura dei Colli Euganei come Riserva di Biosfera, al sostegno formale di Federalberghi si è affiancata la presentazione da parte del Centro Studi al Parco Regionale dei Colli Euganei - capofila dell’iniziativa - di due diversi progetti di sviluppo sostenibile da valorizzare all’interno della candidatura: il percorso che ha portato all’istituzione del marchio Fango Doc - Thermae Abano Montegrotto, con il riconoscimento del fango come prodotto terapeutico di origine naturale strettamente connesso al territorio e il progetto legato alla sfera della biodiversità realizzato in collaborazione con l’Università di Padova e l’Orto Botanico per l'identificazione dei cianobatteri che popolano le sorgenti termali, importanti sia dal punto di vista ecologico, sia per i principi attivi con proprietà antinfiammatorie che trasferiscono ai fanghi.