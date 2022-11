Cantieri in città, asfaltature anche di notte: «Stiamo investendo tanto per mettere in sicurezza le strade»

Non si ferma il piano di investimenti per la manutenzione di marciapiedi e strade cittadine. Il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici e alla Qualità urbana, Andrea Micalizzi, fa il punto e presenta il piano dei lavori in corso e di quelli programmati sottolineando la volontà dell’Amministrazione di continuare a lavorare per la cura della città, dei quartieri.

Micalizzi

«Stiamo realizzando nuovi marciapiedi in via Ugo Bassi, in via Azzo d'Este, in via Sabatucci, in via Bertacchi – precisa Micalizzi - e a breve partiremo in via Tartini, un tratto di via Montà, e zona Palestro: un investimento di 290 mila euro per garantire camminamenti accessibili e sicuri. Stiamo anche asfaltando in notturna, proprio per cercare di contenere al massimo i disagi ai cittadini dovuti alla presenza dei cantieri, via Belzoni e in via Ognissanti, provvedendo, di fatto, al completo rifacimento della strada, dall'incrocio con via Falloppio alla rotonda di via Ognissanti. I lavori di asfaltatura, che comportano una spesa di circa 200mila euro, sono partiti ieri e dureranno, meteo permettendo, una settimana. A questi, seguiranno interventi di asfaltatura in via Tadi e via San Micheli, lavori già programmati per i quali sono stati stanziati 130 mila euro. Sono queste le nostre priorità – sottolinea Micalizzi – e il nostro impegno prosegue in questa direzione per una città alla portata di tutti che consenta una vita autonoma dedicando, pertanto, risorse e programmazione alla riqualificazione e alla manutenzione ordinaria della città per una migliore qualità urbana, degli spazi pubblici, dell’abitare».

La giunta

«Ai progetti e ai lavori in corso – prosegue Micalizzi – si aggiungono altri investimenti, approvati proprio oggi in Giunta, per un importo complessivo di 600mila euro: 200mila euro sono destinati a potenziare il progetto Camioncino “Cantiere mobile". Gli altri 400mila euro sono destinati ad interventi di manutenzione delle strade bianche, che sono quelle pavimentate con il fondo formato da un semplice strato di ghiaia e materiale terroso, per garantire maggiore sicurezza di viabilità e contenere il formarsi di buche e avvallamenti; a lavori di manutenzione delle pavimentazioni in asfalto e alla riqualificazione delle infrastrutture stradali per una maggiore sicurezza del transito di automobilisti e pedoni e per il contenimento del degrado del manto dovuto agli agenti atmosferici; ad interventi di riqualificazione e conservazione delle infrastrutture del centro storico con opere di manutenzione delle pavimentazioni, degli elementi di arredo degli spazi pedonali, della segnaletica e dei manufatti stradali».