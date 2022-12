Capodanno, bus navetta gratuiti per la festa in piazza Insurrezione: tutte le info

In occasione del Capodanno, Busitalia Veneto (società del polo passeggeri del Gruppo FS), in collaborazione con il Comune di Padova, attiverà un servizio straordinario di bus navetta pensato per agevolare i flussi e gli spostamenti in occasione del concerto e dei festeggiamenti previsti in Piazza Insurrezione e nel centro storico cittadino durante la notte del 31 dicembre.

Navette

Il servizio, operativo dalle ore 21.30 alle ore 02.46 (ultima corsa), verrà organizzato con tre linee di bus navetta che collegheranno il centro e il luogo dell’evento con i quartieri residenziali della città:

Linea Nord - Sud con percorso e fermate della linea SST;

Circolare Est, con percorso Park Bembo - Park Piovese - Via Facciolati - Via Manzoni - Via Giustiniani - Largo Meneghetti e partenze ogni 20 minuti dalle 21.30 alle 02.30;

Circolare Ovest con percorso Cap. Via Lagrange - via Cave - via Vicenza - via Bronzetti - via Beato Pellegrino - Largo Europa e ritorno e partenze ogni 20 minuti dalle 21.30 alle 02.30.

Il servizio, completamente gratuito per i viaggiatori, sarà effettuato con 11 bus e personale di coordinamento e assistenza. Tutti gli orari, i dettagli e le informazioni del caso sono disponibili su www.fsbusitalia.it.