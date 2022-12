Botti a Capodanno? Sì, ma solo se "silenziosi": la scelta di Montegrotto Terme

«Questa misura - spiega il sindaco Mortandello - è stata adottata per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini e per proteggere gli animali domestici e selvatici: invito quindi cittadini, turisti, albergatori e ristoratori a festeggiare il Capodanno in modo responsabile e rispettoso, senza causare disturbo o pericolo agli altri»