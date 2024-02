In barba alla pioggia: oltre 10mila persone in Prato della Valle per la festa di Carnevale

Hanno sfidato il maltempo pur di presenziare a uno dei momenti più attesi dell'anno (soprattutto dai bambini): oltre 10mila persone hanno partecipato domenica 11 febbraio alla festa di Carnevale in Prato della Valle a Padova, con tanto di sfilata dei carri allegorici.

Carri allegorici

Dieci i carri allegorici che, progettati e realizzati da volontari di alcune associazioni, parrocchie ed enti di promozione territoriale della provincia di Padova e di Venezia, hanno gareggiato: si tratta di "Luci e Ombre" del gruppo Regaliamo un Sorriso di Grantorto, "Che ne sanno i 2000" del gruppo Parrocchia S.M. Assunta di Saccolongo, "Viaggi a vapore" del Gruppo Carri di Tombelle di Vigonovo, "La vita ci appartiene" del gruppo Allegra Brigata di Pozzonovo, "Il sentiero per il Paradiso inizia all'Inferno" del gruppo I Tosi Dee Casere di Camposampiero, "Circo Do Brasil" del gruppo I Sbandà Del Cao Deà di Vescovana, "Madre Natura si ribella" del gruppo Belli Di Gruppo di Legnaro, "Disco Festival" del gruppo Creola Forever di Creola Di Saccolongo, "I Flintstones - Ritorno alle origini" del gruppo Parrocchia di Praglia e "Gli Dei dell’Olimpo" del gruppo La Banda Del Fista di Marsango. A vincere l'ambito premio, ovvero la Gallina Padovana d'oro, è stato il gruppo "Regaliamo un Sorriso" di Grantorto con il carro "Luci e ombre".

Sergio Giordani

Questo il commento di Sergio Giordani, sindaco di Padova: «Peccato per la pioggia, perché i carri che hanno partecipato alla tradizionale sfilata di Carnevale in Prato della Valle con la regia dell’assessore agli eventi Antonio Bressa erano davvero molto belli e carichi di gioia ed energia: in tutto oltre 500 figuranti hanno dato vita a queste spettacolari macchine sceniche, fatte per la maggior parte di cartapesta. Impossibile riempire Prato della Valle come lo scorso anno, ma tanti padovani hanno sfidato la pioggia e non sono rimasti delusi: non potevamo in ogni caso rinviare ad altra data la sfilata, perchè tutte le domeniche a venire in Prato sono già fissati altri eventi, e i carri devono sfilare in altre città del Veneto. Ci rifaremo con una festa ancora più spettacolare il prossimo anno».

Antonio Bressa

Dello stesso tenore l'intervento dell'assessore Antonio Bressa: «Padova festeggia il Carnevale, sia all’asciutto che con la pioggia. Grazie ai carristi e a tutti i figuranti per un’esibizione condizionata dall’arrivo del maltempo ma che ha visto tantissime persone in Prato della Valle pronte a stare insieme per una giornata di festa. Siamo arrivati fino alla fine con la consegna della Gallina d’Oro a “Luci e Ombre” di Grantorto. Bravissimi loro e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Appuntamento al prossimo anno confidando in condizioni meteo migliori».