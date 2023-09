Case popolari, parte la raccolta delle domande ed è già record con quasi 1600 richieste

Ad oggi sono 1578 gli appuntamenti presi per consegnare la domanda per alloggi di edilizia residenziale pubblica e ovviamente da qua al 3 novembre, data ultima per presentare la domanda, ci si può ancora prenotare.

Al momento si evadono 40 domande al giorno, dedicando mezz'ora ad ogni nucle per garantire che i documenti presentati siano in ordine fin dall'inizio e non dover richiedere ulteriori integrazioni.

La lettura dell'assessora Benciolini

«Il dato relativo al numero di domande è chiaramente preoccupante - commenta l'assessora alle politiche abitative, Francesca Benciolini - siamo passati dai 1371 nuclei della graduatoria attualmente in scorrimento ai 1578 prenotati che potrebbero ancora aumentare. Tra questi una parte potrebbero essere chiamati da qua ad un anno in quanto già presenti nella precedente graduatoria che scadrà nell'autunno del 24 quando entrerà in vigore quella nuova. Una parte dei nuclei che stanno facendo domanda, inoltre, vivono già in case del comune in situazione di emergenza abitativa. Certo questi numeri sono un impegno a fare tutto il possibile perchè tutte le case, sia nostre che di ATER, siano in ordine e assegnabili a chi ne ha diritto. Già sappiamo che tra il 2024 e il 2026, periodo di validità della graduatoria che grazie a questo bando si compilerà, termineranno i lavori che attualmente interessano diversi edifici e singoli alloggi e questo ci aiuterà a scorrere la graduatoria in modo significativo. Stiamo provvedendo inoltre ad una accurata mappatura dei nostri alloggi sfitti che necessitano il riatto, per intervenire in modo puntuale e garantire per il futuro che sia dedicato un budget al riatto sistematico degli alloggi che si libereranno. Con questo è il terzo bando di edilizia residenziale pubblica che il Comune di Padova fa dal 2019 garantendo una continuità di graduatoria e assegnazione: un lavoro importante ed essenziale per assicurare le assegnazioni e anche una opportunità di raccogliere e raffrontare i dati su come stanno cambiando i bisogni abitativi nel nostro Comune».