Borgomagno, Ragona: «Cavalcavia troppo stressato. Non possiamo smentire i tecnici»

La querelle sulla chiusura del cavalcavia Borgomagno è destinata a durare a lungo. Ora anche il Pd dell'Arcella ha detto la sua, mentre ieri 26 aprile, in consiglio comunale, il sindaco Sergio Giordani ha detto pubblicamente che si troverà una soluzione che accontenti tutti. La scorsa settimana l'amministrazione aveva comunicato che il cavalcavia, su cui sono in corso dei lavori di impermeabilizzazione, rimarrà poi chiuso per sempre in direzione Arcella.

Pd

«Tutti ricordiamo il crollo del ponte Morandi - scrive in una nota il Pd - .Dopo quel trauma collettivo è partito l'allarme sulla sicurezza dei ponti in tutto il paese, anche nella nostra città. La sicurezza dei cittadini per il Partito Democratico è la priorità e quindi se i tecnici dicono che la struttura del cavalcavia del Borgomagno non va stressata vanno ascoltati. Piangere sul latte versato non è mai servito. Nessuno penserà davvero che il commercio viene prima della sicurezza e dell'ambiente, o che le code di auto fanno vivere il commercio. Il nuovo ponte è collegato all'alta velocità e a RFI, avrà tempi lunghi, chi dice il contrario dice una cosa non vera. Abbiamo la fortuna di avere due ponti che ci consentono un'alternativa, il tram è la vera arteria che unisce l'Arcella al centro, allora miglioriamo la viabilità risolviamo le criticità con l'aiuto dei cittadini e dei commercianti. La consulta dovrebbe servire a questo: recepire le indicazioni dei cittadini non a diventare un supercomitato dei comitati. Infine invitiamo l'Assessore Ragona al confronto con i cittadini dell'Arcella con fiducia e trasparenza».

Ragona

«Noi amministratori dobbiamo fare delle scelte nell'interesse della collettività - spiega l'assessore all'urbanistica, Andrea Ragona - .I tecnici hanno messo nero su bianco che sarebbe meglio chiuderlo alle auto in una direzione e non possiamo prendere decisioni contro il loro parere. Mi spiace che una questione così seria sia strumentalizzata politicamente e in maniera ideologica, invece di entrare nel merito e capire le motivazioni della scelta».