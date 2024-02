Via ai lavori della ciclabile sulla riviera Paleocapa: «Ce l'hanno chiesta i cittadini»

Sono iniziati i lavori per la sistemazione della pista ciclabile di Riviera Paleocapa nel tratto che va da Ponte Sant’Agostino a Ponte Paleocapa, il ponte di fronte alla Specola attualmente chiuso per il restauro. Si tratta del primo stralcio di un intervento che riguarderà tutta la Riviera fino alla Barriera Saracinesca e che punta a creare un percorso rinnovato e in sicurezza per pedoni e ciclisti, con la rimozione dei paletti esistenti e il rialzamento della pista in modo da separarla dalla strada di scorrimento per le auto. Si procederà infine a rimuovere le barriere architettoniche presenti, in linea con il Peba.

Le parole del vicesindaco Micalizzi

Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Micalizzi sottolinea: «Questo è un tratto ciclabile molto utilizzato e sono state tante le richieste che abbiamo ricevuto perché venisse sistemato. Grazie a questo nostro intervento la pista ciclabile e il percorso pedonale diventeranno ancora più belli e sicuri: i ciclisti potranno usufruire di un percorso sicuro e separato dalle auto grazie al tracciato rialzata, e i pedoni riusciranno a godere della bellezza di Riviera Paleocapa in tutta la sua lunghezza. Insieme con i lavori sul Ponte e per l’installazione della passerella temporanea confermiamo la nostra massima attenzione per questa parte così caratteristica della nostra città». In questo primo stralcio si interviene anche sul muro di sostegno al parapetto dell’argine sul Tronco Maestro, che stava cedendo, che sarà rafforzato e raddrizzato. L’area è già stata chiusa all’accesso ed è stato predisposto un apposito percorso alternativo per i pedoni. I lavori dureranno per circa tre settimane.