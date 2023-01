Padova tra le città più "instagrammate" d'Italia. Successo per gli ingressi gratis ai musei

Bilancio positivo delle feste per il turismo padovano. Solo gratuitamente ha fatto registrare 9461 visite al Palazzo della Ragione e 3781 agli Eremitani. A questi, vanno aggiunti i biglietti staccati, che solo nel caso del Salone hanno viaggiato quasi ad una media di 700 al giorno. «Questo notevole afflusso ci dà grande soddisfazione e anche meriti, perché, per esempio, si capisce quanto i padovani abbiano apprezzato l'offerta della gratuità - spiega l'assessore alla cultura, Andrea Colasio - .Palazzo della Ragione ormai è una certezza e se andiamo avanti così non faremo fatica a raggiungere le 200mila visite all'anno. Sicuramente il fenomeno Urbs Picta sta portando dei risultati».

Instagram

Nel frattempo Padova si è piazzata al settimo posto tra le città più “instagrammate” d'Italia. La città del Santo, infatti, è stata una delle più fotografate e poi postate sul social di fotografie "Instagram", dove attraverso un semplice hashtag si possono poi raggruppare gli scatti, ritrovarli e condividerli. Sono state oltre 5.800 le menzioni sul social, ormai tra i più diffusi sui nostri smartphone e tablet.