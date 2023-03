Coldiretti, weekend di mercati e "agri - aperitivi"

C’è un filo rosso che unisce i Colli Euganei e alle altre colline venete: è quello delle tipicità e dei sapori della nostra agricoltura, prodotti che nascono nel nostro territorio grazie all’impegno e al lavoro di centinaia di contadini, impegnati oltre che nella coltivazione anche nella promozione del patrimonio enogastronomico locale.

Campagna Amica

In occasione della Giornata Regionale dei Colli Veneti gli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica Padova propongono un itinerario di degustazioni guidate dei prodotti dei Colli Euganei in abbinamento ai vini di qualità che rappresentano il trait d'union con le colline venete. Nel corso della settimana, pertanto, nei principali mercati di Campagna Amica della provincia, sarà possibile conoscere e assaggiare le tipicità dei nostri Colli Euganei, dalla frutta alle confetture, dal miele all’olio extravergine d’oliva, ma anche insaccati e prodotti caseari, il tutto accompagnato dai vini a marchio di qualità del territorio, autentico fattore identitario del territorio.

Territorio

“Il territorio a tavola” è infatti la parola d’ordine che accompagna le proposte messe a punto da Coldiretti e Campagna Amica Padova coinvolgendo alcuni fra i più importanti e frequentati mercati di Campagna Amica, ormai un punto di rifermento in tutta la provincia di Padova. Dopo il debutto di giovedì’ a Cittadella la rassegna prosegue ai piedi dei Colli Euganei, Venerdì 24 marzo l’appuntamento è al mercato di Bresseo di Teolo in collaborazione con l’amministrazione comunale, dalle 9 alle 12 e sabato 25 a Tencarola di Selvazzano, nello storico mercato di Campagna Amica, il primo ad essere inaugurato nella nostra provincia 14 anni fa. In entrambi gli appuntamenti gli agricoltori proporranno una degustazione guidata dei prodotti dei Colli Euganei in abbinamento con i vini che rappresentano il trait d’union con le colline venete. Ogni settimana infatti sono centinaia i consumatori che scelgono di fare la spesa a km zero nei mercati di Campagna Amica sul nostro territorio, grazie alla presenza di un nutrito gruppo di agricoltori che offre il meglio delle tipicità locali e di stagione.

Agriturismo

Fondamentale anche il contributo delle aziende agrituristiche padovane, impegnate in questi giorni a promuovere attraverso l’associazione Terranostra i piatti e le tradizioni culinarie della dei Colli Euganei. Domenica 26 marzo l’appuntamento è a Torreglia, agriturismo Casa in Camagna di Francesca Frison con l’agri aperitivo alle 11 e la degustazione guidata alla scoperta dei vini di qualità, dell’olio extravergine d’oliva e dei prodotti agrituristici dei Colli Euganei. Al pomeriggio alle 18 a proporre l’agri aperitivo è l’Agriturismo ai Colli di Monica Toniolo, cuoca contadina che guiderà la degustazione.

Coldiretti

«Un ringraziamento va a tutti gli imprenditori agricoli che ogni settimana animano i mercati di Campagna Amica così come agli operatori agrituristici – spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - che questo fine settimana si mobilitano con le loro eccellenze per far conoscere le bellezze e i sapori dei Colli Euganei. Il tutto rigorosamente a km zero, l’opposto di quel che succede con l’omologazione dei prodotti agroalimentari che grandi multinazionali vorrebbero imporci, anche attraverso il ricorso al cibo sintetico. Inoltre sappiamo bene quanto la promozione delle specificità di territori come le colline venete, fra le mete turistiche più ricercate, passi proprio attraverso la valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura locale». L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 25.